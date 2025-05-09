Реклама
Прямой эфир
Общество
Войска беспилотных систем впервые приняли участие в параде Победы
Политика
Путин передал наилучшие пожелания бойцам КНДР
Мир
Путин указал на вклад в разгром нацизма союзников СССР
Армия
Расчет участников СВО прошел по Красной площади в ходе парада Победы
Общество
Зарубежные лидеры стоя встречали парадные расчеты своих стран на Красной площади
Общество
Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Общество
Зрители приветствовали Путина аплодисментами и скандировали «Россия» на параде Победы
Армия
ВСУ за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через госграницу России
Общество
Военные группировки войск «Север» в Курской области поздравили ветеранов с 9 Мая
Мир
Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине
Мир
В посольстве РФ в США прошли акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти»
Мир
Парад на Красной площади посетили Стивен Сигал и Эмир Кустурица
Армия
Белоусов заявил о самоотверженной борьбе военных РФ с неонацистами в ходе СВО
Общество
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы
Общество
Донецкий железнодорожный вокзал впервые с 2014 года начал принимать поезда
Мир
Кандидат в президенты Румынии потребовал компенсаций от Украины
Происшествия
В Белгороде дрон ВСУ атаковал здание областного правительства
Сюжет:

Журналист из США подчеркнул значимость присутствия на параде Победы

Журналист Крейн: присутствие на параде — способ отдать дань уважения героям ВОВ
0
EN
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Журналист из США Максимус Тофуриус Крейн 9 мая в беседе с «Известиями» заявил, что присутствие на параде Победы является лучшим способом отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Нет лучшего способа отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны, чем приехать на празднование 80-летия», — сказал он.

Также Крейн добавил, что для него присутствие на параде имеет высокую значимость из-за происхождения.

«Моя семья родом из России. Я — первый член моей семьи, кто вернулся домой в Россию более чем за 100 лет», — отметил американский журналист.

Кроме того, Крейн назвал пропагандистским мусором всё, что говорят о Дне Победы на Западе.

Парад Победы в 2025 году: кто приедет в Москву на 9 Мая
Россия с размахом отметит 80-летие победы в Великой Отечественной войне, ожидается 29 мировых лидеров

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025