Журналист из США подчеркнул значимость присутствия на параде Победы

Журналист из США Максимус Тофуриус Крейн 9 мая в беседе с «Известиями» заявил, что присутствие на параде Победы является лучшим способом отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Нет лучшего способа отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны, чем приехать на празднование 80-летия», — сказал он.

Также Крейн добавил, что для него присутствие на параде имеет высокую значимость из-за происхождения.

«Моя семья родом из России. Я — первый член моей семьи, кто вернулся домой в Россию более чем за 100 лет», — отметил американский журналист.

Кроме того, Крейн назвал пропагандистским мусором всё, что говорят о Дне Победы на Западе.

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.