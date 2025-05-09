Участник Великой Отечественной войны рассказал "Известиям" о службе на Дальнем Востоке и освобождении Китая

Участник Великой Отечественной войны рассказал "Известиям" о службе на Дальнем Востоке и освобождении Китая

2025-05-09T08:53:08+03:00

2025-05-09T08:54:57+03:00

2025-05-09T08:53:26+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru