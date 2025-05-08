Памятники героям, погибшим при исполнении долга в зоне СВО, открыли в Саранске и Ковылкино Республики Мордовии

Памятники героям, погибшим при исполнении долга в зоне СВО, открыли в Саранске и Ковылкино Республики Мордовии

2025-05-08T23:16:01+03:00

2025-05-09T00:13:21+03:00

2025-05-08T23:16:07+03:00

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