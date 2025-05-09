«Найти замену ушедшим игрокам СКА по силам»

Закончился тур сборной России по хоккею, который проходил в майские праздники. Наша команда в последней игре победила в Минске Белоруссию (3:1), которой ранее трижды подряд проигрывала — 2:4 в Астане, 7:8 в овертайме и 1:3 в Тольятти. А начинали этот тур россияне с выигранного матча у Казахстана (4:1).

В интервью «Известиям» нападающий сборной России и петербургского СКА Павел Дедунов прокомментировал результаты команды в туре, оценил предстоящие изменения в составе клуба и высказался о дебюте Ивана Демидова в НХЛ.

— С чем связываете неудачи сборной России в большинстве матчей тура против Белоруссии?

— Где-то что-то не получалось — не могли забить какой-то важный гол, «грязный» гол. Наверное, поэтому такой результат. Возможно, еще дело в том, что в сборной Белоруссии играет много ребят из минского «Динамо», которые только что провели хороший плей-офф КХЛ, вышли во второй раунд и попозже закончили сезон, чем мы. Отсюда у них чуть более сохранился игровой тонус. Но что есть, то есть. Стараемся играть в тех условиях, которые имеются.

— Можно назвать матчи с такими сильными белорусами хорошим тестом для сборной России в ее нынешнем виде?

— Сейчас любые игры за сборную — это хороший опыт. В отсутствие матчей с другими сборными надо пользоваться возможностью играть против Казахстана и Белоруссии. Сам факт таких игр — это уже хороший результат. Надо только их выигрывать, а не проигрывать. Тогда будет еще лучше.

— Недавно в штабе Романа Ротенберга в СКА произошли перестановки, ушел работавший с нападающими Евгений Корешков, к работе с большинством вернулся Константин Шафранов, в прошлом сезоне занимавшийся меньшинством. Этот обновленный штаб уже поработал со сборной во время тура. Какие изменения ощутили за это время?

— Пока сложно говорить что-то конкретное. Но все в этом штабе и в команде плюс-минус знают друг друга. Поэтому притремся и сработаемся. В принципе ничего необычного тут не произошло. В хоккее часто так бывает, что и игроки меняются, и тренеры. Либо игроки и тренеры остаются те же, но их функции меняются. Как у того же Константина Валерьевича Шафранова, который несколько лет занимался спецбригадами большинства, в прошлом сезоне его перевели на меньшинство, а сейчас он снова в основном с большинством работает. Будем готовиться к следующему сезону в новых сочетаниях, привыкать к ним. И думаю, это принесет результат. Посмотрим, как эти перестановки внутри штаба скажутся. Все-таки по этому туру сборной говорить рано, поскольку состав отличается от того, который есть в СКА.

— В СКА уже будут серьезные перемены в составе, поскольку ушли такие важные игроки прошлого сезона, как Евгений Кузнецов, Александр Никишин, Иван Демидов, Арсений Грицюк и Захар Бардаков. Как команда будет перестраиваться без них?

— Те ребята, которые ушли, сделали свой выбор. Они хотят попробовать свои силы в НХЛ. Хочется пожелать им удачи, чтобы всё сложилось хорошо там. Это очень серьезный вызов для каждого из них. А для нас это тоже хороший вызов. Мы не сможем добиться успеха, выиграть Кубок Гагарина, если будем смотреть назад. Нам надо двигаться вперед. У нас в составе будут другие ребята, с которыми мы будем идти дальше. В клубе позитивный настрой на следующий сезон. Думаю, тренерский штаб и менеджмент СКА сделают определенные выводы и найдут кого взять на рынке, чтобы усилить команду. Найти замену ушедшим игрокам — это по силам клубу.

— Видели первые матчи Демидова за «Монреаль Канадиенс» в проигранной серии плей-офф НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз»?

— В любом случае молодец, что рискнул и поехал в «Монреаль». В целом неплохо выглядел в серии с «Вашингтоном» для молодого парня, который только прибыл в команду. Забил гол, делал голевые передачи. Теперь ему предстоит еще адаптация в коллективе перед следующим сезоном. Ему всё равно понадобится время, чтобы на постоянной основе показывать свой лучший хоккей в НХЛ. Но Иван — очень талантливый хоккеист и настоящий работяга. Поэтому я верю в его успех. В целом все ребята, которые сейчас поехали из СКА в НХЛ, отличаются работоспособностью и упертостью: и Демидов, и Никишин, и Грицюк, и Бардаков. Даже если у кого-то из них поначалу будет что-то не получаться, всё равно за счет своего желания и трудолюбия они добьются успеха. Я в этом уверен.

— За кого будете болеть в предстоящем финале Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором»?

— Вы знаете, я пока вообще перестал смотреть хоккей. И все последние дни был сосредоточен на подготовке к туру сборной и игре в нем. В Кубке Гагарина слежу в основном только за отдельными ребятами в разных командах, с которыми дружу. А так сам перестал болеть за кого-то, поскольку после нашего вылета из плей-офф присутствует опустошение, когда вроде бились-бились, но что-то не получилось. Поэтому абстрагировался от хоккея на время между вылетом от «Динамо» и приездом в сборную. А уж в плей-офф КХЛ больше только голы смотрю, нейтрально наблюдаю за этим. И даже не назову фаворита финала. Но в любом случае победит сильнейший.

— Финал смотреть будете?

— Финал, возможно, посмотрю. Но для начала отдам внимание своим детям, жене, родителям. Потому что весь сезон я был вне семьи. А у меня дети растут. Родители... тоже растут. (Улыбается.) Очень важно всем им уделить внимание и быть с ними.

— Сколько у вас детей?

— Двое. Одному девять лет, другому три года.

— Вы сказали, что переживаете за отдельных друзей в других командах. В составе кого из финалистов Кубка Гагарина их больше?

— Наверное, достаточно в обеих командах, так что поделим пополам. В том же «Локомотиве» есть Леша Береглазов, с которым мы выигрывали Кубок Гагарина в составе «Авангарда». В «Тракторе» есть Вася Глотов, еще несколько месяцев назад игравший с нами в составе СКА. Но и помимо них есть немало ребят в обоих клубах, за кого буду переживать.