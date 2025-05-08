Частицу «Огня памяти» привезли в Берлин

«Огонь памяти» в честь 80-й годовщины Великой Победы был доставлен в Берлин усилиями активистов из Германии. Один из участников акции «Огонь памяти», волонтер Александр Гертнер, поделился этим событием с «Известиями».

Первую эстафету огня участники провели из Белоруссии, рассказал волонтер, затем маршрут проходил через Москву. С каждым годом всё больше людей присоединяются к проекту. В этом году активисты снова объединились, чтобы привезти огонь из Москвы через Брест в Берлин.

Гертнер подчеркнул, что они ощущают важность сохранения памяти и недопустимости переписывания истории. По его словам, несмотря на то что их называют русскими немцами, они остаются русскими в душе и будут бороться за правду.

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве 7 мая передали представителям Молдавии. Частица была доставлена в Кишинев, где состоится церемония зажжения лампад у мемориального комплекса «Вечность». В мероприятии примет участие молодежное крыло блока «Победа». Лампады будут переданы ветеранам Великой Отечественной войны.