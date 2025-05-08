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Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата передали представителям Молдавии

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Фото: политический блок «Победа»
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Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата 7 мая передали представителям Молдавии. Церемония передачи прошла в Александровском саду в Москве.

В церемонии приняли участие лидер политического блока «Победа» Илан Шор, депутаты парламента Молдавии от блока — Марина Таубер, Василий Боля, Регина Апостолова, Петр Жардан, Александр Суходольский, Денис Уланов, Вадим Фотеску и другие представители блока.

«Для меня лично это важно, потому что мои оба дедушки дошли до Берлина. Мой двоюродный дед был военным корреспондентом и погиб. Мои прабабушки и прадедушки погибли в концлагерях. Поэтому для меня и для подавляющего большинства граждан Молдовы 9 Мая — это великий день», — подчеркнул Шор.

Депутат парламента Молдовы, исполнительный секретарь исполкома блока «Победа» Марина Таубер заявила, что блок «Победа» подготовил ряд памятных мероприятий в городах страны.

«Мы пойдем общей колонной в Кишиневе. Нас будет очень много. <...> Мы гордимся нашей историей. Никто не сможет ее переписать. И мы ценим то, что делает Россия для нас. Мы знаем, что будущее наше обязательно совместное, и народ Молдовы всегда был за тесные дружеские взаимоотношения», — заявила она.

Уточняется, что частица Вечного огня была доставлена в Кишинев, где состоится церемония зажжения лампад у мемориального комплекса «Вечность». В мероприятии примет участие молодежное крыло блока «Победа». Лампады будут переданы ветеранам Великой Отечественной войны, а также отправлены в разные города Молдавии, где состоятся памятные акции: участники зажгут свечи, выложенные в форме числа 80.

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Волонтеры русскоязычной общины «Русская Оттава» в столице Канады провели 7 мая акцию «Свеча памяти», а также устроили флешмоб «Синий платочек» к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В руках участников флешмоба были плакаты с изображением городов, которым были присвоены звания городов-героев по окончании ВОВ.

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