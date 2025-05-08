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ФСБ рассекретила архивы об ущербе Сталинской области от фашистских захватчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) рассекретило 8 мая архивные материалы, отражающие ущерб Сталинской области СССР от немецко-фашистских захватчиков.

Так, согласно рассекреченным документам, гитлеровцы полностью разрушили 3761 жилой дом, 390 магазинов, 23 культурных учреждения, 113 школ, 34 детских сада, а также 96 км уличной водопроводной сети, 1040 придомовых коммуникаций, 250 водоразборных колонок.

Из архивов следует, что в оккупированных районах Сталинской области ежедневно шло массовое истребление советских граждан. Свыше 3 тыс. тел зверски убитых женщин, стариков и детей были обнаружены в пещерах алебастрового карьера, более 800 — в глиняно-меловом карьере города Краматорска, свыше 25 тыс. пленных красноармейцев, замученных в так называемом лазарете военнопленных, организованном в клубе имени Ленина в городе Сталино, и еще более 3 тыс. тел были сброшены в шахту 4/4-Бис.

Нацисты разрушили, взорвали и затопили 140 шахт из 152 ранее действовавших. Уничтожили 266 машинных зданий, 183 трансформатора, 129 электроподстанций, 161 эстакаду, вывели из строя почти 2 тыс. врубовых машин, 193 лебедки, 802 шахтных электровоза, 760 насосов, подавляющее большинство компрессорных установок, материальных складов, механических мастерских и другого оборудования местных шахт.

Ущерб, нанесенный только угольной промышленности региона во время Великой Отечественной войны, оценивался в 6,3 млрд рублей, а на восстановление шахт Донбасса ушло 16 млрд рублей.

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В числе рассекреченных архивных материалов — данные о подготовке гитлеровской Германии к войне, уникальные карты кампаний и свидетельства зверств нацистов

ФСБ 3 мая рассекретила документы, из которых следует, что авиация Великобритании ровно 80 лет назад разбомбила германские корабли с советскими военнопленными во время наступления на Нойнштадт в 1945 году, в результате из 12 тыс. человек выжило не больше 300.

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