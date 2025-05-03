Авиация Великобритании ровно 80 лет назад разбомбила германские корабли с советскими военнопленными во время наступления на Нойнштадт в 1945 году, в результате из 12 тыс. человек выжило не больше 300. Это в субботу, 3 мая, следует из архивных документов, рассекреченных ФСБ.

Когда британские войска подходили к концлагерю Нойенгамме, эсесовское командование вывезло советских узников к морю и посадило на корабли в районе города Нойнштадт. Вооруженные силы (ВС) гитлеровской Германии отказались сдаваться ВС Великобритании.

В результате самолеты Соединенного Королевства потопили суда, а заключенные оказались в воде. До берега добрались не больше 300 человек из 12 тыс., следует из показаний одного из выживших Василия Саломаткина.

«Заключенные, которые были на палубе, сняли с себя нижние рубашки (они были белые) и начали махать ими, делая знак английским летчикам, что корабль сдается, принимает капитуляцию, но английские летчики, подобно летчикам фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимания на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли», — писал Саломаткин.

Ранее, 30 апреля, управление ФСБ России по Ивановской области в среду, 30 апреля, рассекретило архивные документы касательно самоубийства Адольфа Гитлера, исследования тел его и Евы Браун и последних дней Третьего рейха. В частности, из документов следует, что оперативниками контрразведывательной организации СМЕРШ было задержано несколько человек из ближайшего окружения Гитлера. 5 мая 1945 года в саду имперской канцелярии сотрудники опергруппы нашли в воронке от авиабомбы сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины.