Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg узнало о предложении Трампа выделить $1,01 трлн на нацбезопасность
Происшествия
Средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
WP сообщила о плане Трампа уволить 1,2 тыс. сотрудников ЦРУ
Мир
Принц Гарри проиграл суд по делу о госохране в Великобритании
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников ВСУ над РФ
Мир
Трамп предложил отменить выделение $3,5 млрд на переселение мигрантов
Мир
В ХАМАС заявили о готовности к пятилетнему перемирию с Израилем
Мир
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4
Мир
Нетаньяху обсудил с главами МО и Генштаба расширение операции в Газе
Мир
Госдеп одобрил предоставление Украине услуг по обслуживанию F-16 на $310 млн
Мир
В Литве проведут международные военные учения с 3 по 23 мая
Мир
Трамп намерен лишить Гарвард статуса освобожденного от налогов
Общество
Мещанский суд Москвы возбудил уголовное дело о госизмене в отношении россиянина
Мир
Рубио заявил об угрозе демократии в ФРГ из-за расширения слежки за оппозицией
Мир
В Генштабе Эстонии сообщили о начале военных учений 5 мая у границ с РФ
Мир
В Болгарии повредили памятник героям Великой Отечественной войны
Мир
В Германии заявили о неизбежной плате Европы за проигранный конфликт на Украине

ФСБ опубликовала данные о потоплении Британией судов ФРГ с советскими пленными

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Авиация Великобритании ровно 80 лет назад разбомбила германские корабли с советскими военнопленными во время наступления на Нойнштадт в 1945 году, в результате из 12 тыс. человек выжило не больше 300. Это в субботу, 3 мая, следует из архивных документов, рассекреченных ФСБ.

Когда британские войска подходили к концлагерю Нойенгамме, эсесовское командование вывезло советских узников к морю и посадило на корабли в районе города Нойнштадт. Вооруженные силы (ВС) гитлеровской Германии отказались сдаваться ВС Великобритании.

В результате самолеты Соединенного Королевства потопили суда, а заключенные оказались в воде. До берега добрались не больше 300 человек из 12 тыс., следует из показаний одного из выживших Василия Саломаткина.

«Заключенные, которые были на палубе, сняли с себя нижние рубашки (они были белые) и начали махать ими, делая знак английским летчикам, что корабль сдается, принимает капитуляцию, но английские летчики, подобно летчикам фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимания на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли», — писал Саломаткин.

Одним курсом: «Известия» впервые публикуют воспоминания фронтовых врачей
Какой увидели неделю начала ВОВ вчерашние студенты-медики

Ранее, 30 апреля, управление ФСБ России по Ивановской области в среду, 30 апреля, рассекретило архивные документы касательно самоубийства Адольфа Гитлера, исследования тел его и Евы Браун и последних дней Третьего рейха. В частности, из документов следует, что оперативниками контрразведывательной организации СМЕРШ было задержано несколько человек из ближайшего окружения Гитлера. 5 мая 1945 года в саду имперской канцелярии сотрудники опергруппы нашли в воронке от авиабомбы сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025