В Москве возбудили дело по факту продажи госнаград ветерана ВОВ

Полиция расследует дело о продаже государственных наград советского и российского политического деятеля, дважды Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны Владимира Долгих (1924–2020 годы). Как сообщил источник «Известий», уголовное дело по данному факту было возбуждено в марте текущего года по соответствующей статье УК РФ.

Именно Долгих внес огромный вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны — он был среди инициаторов и вдохновителей создания Музея Победы на Поклонной горе. Как сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах, факт продажи имел место еще в августе прошлого года, незаконная сделка состоялась в квартире на западе Москвы.

При этом он не уточнил, о каких конкретно наградах идет речь в уголовном деле.

Владелец нескольких антикварных салонов на условиях анонимности прокомментировал «Известиям» ситуацию с куплей-продажей орденов и медалей времен СССР. По его словам, наиболее ценными являются ордена советского периода и Великой Отечественной войны. На цену серьезно влияет история награды — если известно когда, кем и за какие заслуги она получена, цена существенно возрастает.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Родства не помнящие: кто торгует боевыми наградами ветеранов