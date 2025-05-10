Кинолог рассказал о причинах возникновения вредных привычек у собак

Когда собака начинает шкодить, тянуть поводок или прыгать на людей, ее хозяин расстраивается, полагая, что ему достался питомец с упрямым характером. На деле у любой вредной привычки животного есть своя причина, и чаще всего — это закрепленное нежелательное поведение. Об этом рассказал «Известиям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 10 мая.

По его словам, положительное подкрепление — основа грамотного и эффективного воспитания собаки. Оно заключается в том, что после каждого правильного действия питомца, будь то спокойная прогулка или поход в туалет в положенном месте, человек хвалит животное.

«Похвала может быть в виде лакомства, поглаживания или игры. Так собака учится понимать, каких действий от нее ждет человек. Но бывает, что хозяева, часто сами того не замечая, своими действиями, напротив, закрепляют нежелательное поведение. Когда-то собака неверно считывала ваши сигналы, а теперь повторяет выработанную привычку снова и снова», — объяснил эксперт.

Если питомец выпрашивает еду со стола, то, вероятно, ранее владелец угостил когда-то в подобной ситуации собаку. Животное запомнило: если сильно постараться и подождать, возможно, получится добыть еду снова.

«Питомец на прогулке повел вас в сторону дома или в нужное ему место, а вы поддались. Сигнал получен: собака поняла, что может управлять хозяином. Необходимо как можно раньше отучать животное от такой привычки, поскольку натянутый поводок может привести даже к проблемам с позвоночником. Ни в коем случае нельзя тянуть собаку в ответ — лучше принимать позу «дерева» каждый раз, когда поводок натягивается. И продолжать движение только тогда, когда он ослабевает», — посоветовали в Российской кинологической федерации.

Привычка прыгать на людей может сформироваться еще в щенячьем возрасте. Собака поняла, что после такого действия получает внимание человека. С раннего возраста нужно приучать питомца к команде «сидеть» и только после ее выполнения проявлять эмоции, продолжать игру с щенком.

Если собака лает одна дома, то возможно привычка сформировалась, потому что однажды хозяин отозвался на сигнал, вернулся в комнату или в дом и попытался успокоить собаку. Животное запомнило: если долго скулить и лаять, рано или поздно хозяин вернется.

Кроме того, питомец может портить игрушки и мебель, пытаясь таким образом дать понять, что нуждается во внимании и активности. Лучшее решение — отвлечь его. Вывести на улицу или побросать ему мячик, уточнил эксперт.

«Бывают привычки, которые появляются не в результате ошибок хозяина. Например, собака может бояться гулять, купаться или стричь когти — это тоже нежелательное поведение, но вызвано оно, скорее всего, негативным опытом. Владельцу важно путем грамотного положительного подкрепления постепенно приучить питомца к тому, что любая подобная ситуация на самом деле не представляет для него угрозы», — объяснили в Российской кинологической федерации.

Еще одна распространенная проблема — когда кобели метят в доме углы. В этом случае сперва необходимо убедиться, что у животного нет проблем с мочеполовой системой, обратившись к ветеринару. Если состояние здоровья удовлетворительное, нужно увеличить время прогулок и занимать питомца играми. Дома нужно выделить ему специальный коврик для туалета. Можно прибегнуть к хитрости: если питомец облюбовал конкретное место, перенесите туда миску с едой или лежак.

Ранее, 21 февраля, ветеринарный врач Александр Алясов рассказал «Известиям», что к наиболее распространенным заболеваниям у домашних питомцев, которые сложно заметить без обследования, относятся почечная недостаточность, сердечные заболевания, пародонтоз (глубокое поражение околозубной ткани) и артрит. Избыточный вес и ожирение — также частные проблемы некоторых животных.