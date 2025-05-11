Старинный круг: россияне скупают винтажную мебель и предметы интерьера

В России вырос интерес к винтажной мебели и предметам интерьера, зафиксировали аналитики «Авито». В первом квартале 2025-го их продажи увеличились почти на треть год к году. Пользуются спросом люстры и картины, столы и стулья, шкафы и посуда. В таких предметах люди ценят не только уникальность, но и эмоциональную связь с прошлым, считают эксперты. Рост интереса к винтажу происходит на фоне увеличения продаж декора в целом. Это говорит о том, что россияне стали уделять больше внимания обустройству дома.

Какую винтажную мебель скупают россияне

Продажи винтажной мебели и предметов интерьера выросли в первом квартале этого года на 27% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Начиная с 2022 года продажи таких товаров выросли в 2,5 раза, следует из данных «Авито».

Фото: Global Look Press/Silas Stein

Наиболее популярны винтажные люстры и лампы. Их доля в общих продажах антиквариата составила 27% (+23% год к году). Например, лампу из бронзы, изготовленную во Франции в начале ХХ века, можно приобрести за 8 тыс. рублей.

Востребованы оказались и предметы интерьера и искусства, такие как картины, миниатюры и постеры. Продажи этого вида товаров за год выросли на 45% (доля в общих продажах составила 21%). На третье место по востребованности у покупателей попали винтажные текстиль и ковры. Продажи этого сегмента год к году выросли на 37% (доля — 14%). Например, яркий ковер из Дагестана в технике сумах (тканые ковры с различной лицевой и изнаночной сторонами) предлагают за 16 тыс. рублей.

Продажи винтажных столов и стульев выросли год к году на 18%. Например, антикварные венские стулья можно приобрести по цене от 18 тыс. рублей за штуку. Пятерку наиболее востребованной винтажной мебели замкнули кресла, диваны и кровати. Продажи этих товаров год к году выросли на 15%.

Также любители старины активно приобретают шкафы, комоды, стеллажи и буфеты. Так, буфет 1960-х годов из Бельгии предлагают купит за 115 тыс. рублей. Востребована и винтажная посуда, например, сервизы, бокалы или супницы. Продажи в этом сегменте в первом квартале 2025 года выросли на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Global Look Press/Jan Woitas

Люди ценят в таких вещах не только уникальность, но и эмоциональную связь с прошлым, полагает руководитель категории «Мебель и интерьер» «Авито» Никита Ткачев.

— Винтаж превращает дом в живое пространство, где каждый предмет рассказывает свою историю. Причем в одном интерьере может соседствовать советская мебель с европейским антиквариатом и персидскими коврами, — пояснил он. — Текстиль — один из самый простых способов оживить интерьер. Вероятно, поэтому продажи винтажного текстиля и ковров за последние три года выросли в четыре раза.

Чем привлекает винтаж

Среди покупателей винтажных предметов, будь то одежда или предметы интерьера, в отдельную группу выделяются профессиональные коллекционеры, пояснила «Известиям» историк моды, исследователь в области модной индустрии Ася Аладжалова.

У обычных же покупателей мотивы могут различаться: кто-то интересуется этим постоянно, кто-то разово. Как правило, они приобретают винтаж для утилитарных функций — носить или использовать в интерьере. При этом покупка винтажных изделий через интернет может быть непредсказуемой.

— Ты никогда не знаешь, какого кота в мешке приобретешь, потому что каждая винтажная вещь, которой уже кто-то пользовался, абсолютно уникальная. Они созданы в разных точках земного шара. И угадать, какой именно она окажется, при покупках онлайн бывает непросто, — подчеркнула эксперт.

Фото: Global Look Press/Lantyukhov Sergey

Через покупку раритетных предметов люди мысленно возвращаются в прошлое, пояснила «Известиям» психолог Наталья Наумова.

— Возможно, с подобными предметами были связаны детство или юность этих людей, — отметила она.

Через такие предметы, по ее словам, люди могут стремиться разобраться, как раньше всё было устроено, словно примерить на себя другое время.

Винтажные предметы интерьера приобретают зачастую для того, чтобы в дальнейшем вдохнуть в них вторую жизнь , переделать под свой интерьер.

— Мы недавно приобрели загородный дом, построенный в середине прошлого века. В кладовках нашли много различных бра, стульев. Решили использовать их в интерьере , — рассказала «Известиям» жительница Подмосковья Татьяна.

Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert

Чтобы поддержать ретропредметы в интерьере, к ним решили приобрести и другую мебель в похожем стиле.

— Я долго искала на различных сайтах подходящий винтажный кухонный буфет. Затем я его частично восстановила, перекрасила, поменяла фурнитуру, и он стал прекрасным акцентом в нашем интерьере, — пояснила женщина.

Весь вторичный рынок — это не про экономику и не про вложения, добавила Ася Аладжалова.

— Мне кажется, это история про любовь. Любовь к вещам и заботу о них. Мы часто не можем что-то выбросить, просто рука не поднимается. А вторичный рынок как будто снимает с нас часть ответственности. Даже если мы просто подарили вещь, мы понимаем, что отдали ее кому-то, кто будет с нею счастлив, — пояснила она.

Интерьерный интерес

Рост интереса к винтажу происходит на фоне увеличения продаж декора в целом , отметили аналитики. Так, на «Авито» продажи новых предметов интерьера в первом квартале этого года выросли на 12%. Россияне стали чаще покупать зеркала, картины, постеры, вазы, кашпо и прочий декор. Средний чек в этой категории составил 2,5 тыс. рублей. Кроме того, выросли продажи домашнего текстиля, в том числе скатертей и салфеток, а также ковров. Россияне стали больше покупать одеяла и подушки, полотенца, шторы и жалюзи, постельное белье, пледы и покрывала.

Фото: Global Look Press/Jan Baldwin

Рост продаж предметов декора свидетельствует о том, что у россиян появляется новая культура обустройства дома, полагает шеф-дизайнер студии «Бюро Натальи Преображенской», член экспертного совета Московской недели интерьера и дизайна Наталья Преображенская.

— Эстетика становится такой же важной, как функциональность. Этот тренд особенно заметен в сегменте аренды и продажи жилья. Эстетическая подготовка объекта к сдаче, так называемый хоумстейджинг, — обязательный этап подготовки квартиры к выходу на рынок, — рассказала она.

По ее оценкам, качественный хоумстейджинг способен увеличить итоговую стоимость объекта на 7–15%, а снимают или покупают его быстрее в два-три раза.

Потребители всё чаще выбирают отечественных производителей, добавила Наталья Преображенская.

— За последние 3–5 лет в России стремительно выросло количество локальных брендов мебели и декора. Особенно в Москве и Санкт-Петербурге, — поделилась она.

Речь идет не только о небольших мастерских, но и о крупных марках, которые уже формируют собственные стандарты стиля, подчеркнула дизайнер.