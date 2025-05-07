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Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическую обстановку в Чечне

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Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин в среду, 7 мая, принял в Кремле главу Республики Чечня Рамзана Кадырова и обсудил с ним социально-экономическую обстановку в регионе.

«Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что вы нашли для нас время в своем плотном графике. Мы начали этот год очень хорошо. Экономические показатели выросли на 32%, промышленное производство — на 47% выросло, объем строительных работ — сегодня он составляет более 8 млн кв. м», — отметил Кадыров.

По словам Путина, эти показатели находятся в числе рекордных по стране. Кадыров, в свою очередь, отметил, что Чечня с каждым годом становится всё более привлекательной для инвесторов. Всего в разработке 600 проектов на сумму 108 млрд рублей, которые помогут создать почти 10 тыс. рабочих мест. Уточняется, что уровень безработицы снизился в регионе до 4%.

Глава республики указал, что в Чечне большое внимание уделяется специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. С начала проведения в ее зону отправили 55,5 тыс. бойцов, среди которых 21,6 тыс. добровольцев. Все поставленные задачи военнослужащие отрабатывают с полной самоотдачей. За период проведения спецоперации 7540 человек были отмечены государственными наградами.

По словам президента РФ, военнослужащие, которые прошли подготовку в Чечне, воюют в зоне СВО на высоком уровне. Путин также считает, что чеченский народ трудолюбив и талантлив.

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В Минэкономразвития 21 марта сообщили, что Чечня заняла первое место среди регионов РФ по доле молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Ее показатель составил 15,12%. Такая статистика свидетельствует о результатах в работе по популяризации бизнеса среди молодежи и об эффекте от мер поддержки.

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