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В Минэкономразвития заявили о рекордном показателе молодых предпринимателей в РФ

МЭР: число молодых предпринимателей в России достигло рекордных 2,7 млн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Число молодых предпринимателей в России в возрасте до 25 лет составило более 2,7 млн человек, что является рекордным показателем с 2019 года. Об этом пресс-служба Минэкономразвития 21 марта сообщила «Газете.Ru».

При этом больше всего молодых предпринимателей проживают в Северо-Кавказском федеральном округе. Так, в топ-3 по доле индивидуальных предпринимателей (ИП) до 25 лет вошли Чечня (15,12%), Ингушетия, где доля составляет 14,17%, и Дагестан (11,65%). Лидируют по количеству несовершеннолетних ИП Чечня (0,76%), Марий Эл (0,67%) и Оренбургская область (0,59%).

«Количество ИП младше 18 лет за пять лет увеличилось на 228% и превысило 12 тыс. человек. Число индивидуальных предпринимателей до 25 лет выросло на 77% и достигло 264 тыс.», — рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, такая статистика — результат популяризации бизнеса среди молодежи и мер поддержки, которые были реализованы в рамках национального проекта.

Молодые трудящиеся в предпринимательской сфере развивают такой бизнес, как онлайн-торговля, реклама, ресторанное дело, логистика и хранение товаров. У них есть возможность получать специализированные программы поддержки, в том числе финансовую, имущественную, образовательную и консультационную помощь, пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

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25 января президент России Владимир Путин назвал предпринимательство патриотичным и благородным делом. По его словам, предпринимательская деятельность должна быть наполнена конкретными делами. Например, созданием рабочих мест или риском капитала, для того чтобы проложить путь для технологического развития не только своей компании, но и всей российской экономике.

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