В сфере IT происходят массовые сокращения. Что нужно знать

В мировой экономике наметилась тенденция на сокращение рабочего персонала в IT-компаниях. И крупные корпорации, и начинающие стартапы отказываются от раздутых штатов специалистов. Иронично, что одной из причин этого стало развитие искусственного интеллекта и последовавшей за ним автоматизации, которая позволяет оптимизировать процессы без участия сотрудников. Как сейчас устроен рынок труда в IT и что его ждет в будущем — в материале «Известий».

Каковы объемы сокращений

• Портал Layoff.fyi, ведущий свой подсчет сокращений в сфере информационных технологий, озвучил последние данные по увольнениям за 2025 год. Согласно его данным, за неполные два квартала компании по всему миру сократили более 52 тыс. сотрудников. В расчет брались увольнения из 123 компаний, которые удалось установить по открытым данным. На самое большое сокращение в 2025 году пошел производитель процессоров Intel — он планирует уволить 22 тыс. сотрудников, или около 20% специалистов.

• Минувший апрель с почти 25 тыс. увольнений стал худшим месяцем для IT-специалистов с августа 2024-го — тогда сокращения слегка превысили 25 тыс. человек. При этом в перспективе последних лет это еще не худшие показатели — в январе 2024 года были уволены 34 тыс. сотрудников. Весь 2023 год в среднем каждый месяц оставались без работы 22 тыс. специалистов, в то время как в 2024-м — 12,7 тыс.

Почему происходят сокращения

• На рынке занятости в IT сейчас наблюдается несколько трендов. Первый из них связан с тем, что долгое время инвесторы делали очень большую ставку на информационные технологии. Они надеялись, что вложения именно в этом направлении принесут наибольший возврат на вложенный капитал. Произошел огромный приток средств, было создано большое количество новых компаний, но не все из них оказались востребованными и прибыльными. Часть из них разорилась, что приводит к сокращениям и возвращению сотрудников на свободный рынок труда. То же самое касается и структур крупных IT-холдингов, которые закрывают отдельные проекты и замедляют развитие на фоне сокращения мировой экономической деятельности. Инвесторы больше не готовы вкладываться в рискованные стартапы, а предпочитают консервативный реальный сектор.

• Одновременно с этим ускоряется развитие автоматизированных технологий, которые нередко связывают также с искусственным интеллектом, хотя это является более широким понятием. Они автоматизируют простые задачи и процессы, для которых раньше были нужны отдельные специалисты, даже без серьезных квалификаций и опыта. Например, если раньше для создания сайта требовалась команда разработчиков, то теперь существуют своеобразные конструкторы, которые за счет автоматизированных алгоритмов сокращают потребности в персонале. Кроме того, само воплощение технического задания будет более качественным, так как его интерпретация не будет подвержена человеческому фактору.

• Оба этих тренда во многом и влияют на состояние рынка труда, причем в разных пропорциях — первый ответственен примерно за 70% сокращений, а второй за все остальные. Эксперты отмечают, что по этой причине текущее состояние рынка занятости корректнее характеризовать не как охлаждение, а как нормализацию — сокращения происходят не из-за упадка отрасли, а из-за достигнутого предела, до которого она в принципе может дойти, сохраняя при этом экономическую целесообразность. На данный момент нельзя сказать, что именно искусственный интеллект, созданный разработчиками, становится причиной для их же увольнения.

• Однако в ближайшем будущем ситуация окажется именно такой. IT-отрасль достигнет необходимого равновесия и перестанет избавляться от лишних специалистов, возникших из-за инвестиционного бума, но процессы автоматизации в ней продолжатся и будут только ускоряться. Эксперты считают, что уже на горизонте двух лет возникнет такая тенденция, при которой IT-специалистов начнут массово заменять их же собственные технологии. Под угрозой окажутся в первую очередь сотрудники низшего и среднего звена.

Как обстоят дела в России

• В России крупные IT-компании и банки, формирующие экосистемы, начинают существенно замедлять набор новых кадров, а в некоторых случаях и проводить сокращения. Это также выливается в замедление роста зарплат, а по ряду позиций и в их сокращение. В сфере IT уже нет такой ситуации, когда происходят настоящая охота за ценными сотрудниками. Но с автоматизацией эти процессы в России почти не связаны — в основном на отечественный рынок рабочей силы влияет отказ от нерентабельных проектов и сокращение инвестиций, которых уже не хватает на разного рода эксперименты. Работодатели нанимают столько сотрудников, сколько им нужно для решения конкретных задач, а не для создания задела на будущие проекты.

• Для России отдельно характерен резкий рост предложения со стороны младших и начинающих сотрудников без опыта, так называемых джунов. На рынок вышло множество специалистов, прошедших онлайн-обучение в то время, когда IT-отрасль переживала свой пик. Однако сейчас они оказываются невостребованными, даже если обладают достаточной квалификацией, так как в первую очередь работодатели ценят опыт. Между ними растет конкуренция, которая развязывает работодателям руки и позволяет проводить сокращения.

• Кроме того, для российского рынка IT характерна чрезмерно широкая география, выходящая за рамки российских границ. Зачастую специалисты, живущие в странах СНГ и ближнего зарубежья, стремятся работать именно в российских компаниях. Однако работодатели как раз ценят специалистов, которые физически находятся в России сотрудников. Финансовые компании и крупные корпорации, особенно связанные с военным промышленным комплексом, не хотят нести риски, связанные с проживанием специалистов за границей. Так что даже при текущем оттоке рабочей силы может сохраняться спрос на тех, кто должен непосредственно работать на объектах критической инфраструктуры без удаленного доступа.

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