Серию муралов с портретами героев ВОВ создали в Вологде

В Вологде появилась серия муралов с портретами героев Великой Отечественной войны. Их нарисовал вологодский художник Олег Иванов.

Так, на здании №20 на улице Конева изображен портрет дважды Героя Советского Союза — маршала Ивана Конева. А мурал с изображением дважды Героя Советского Союза — летчика-истребителя Александра Клубова появился на фасаде пятого корпуса 22 дома по улице Залинейной.

«В преддверии 9 Мая мы открыли мурал Степану Александровичу Ловенецкому, Герою Советского Союза. Это не первый мурал, который открывается в преддверии 9 Мая. Мы работаем еще вместе с коллегами над другими муралами, то есть это проект не только сегодняшнего дня. Это проект достаточно длительный», — рассказал министр молодежной политики Вологодской области Виталий Кобыльников.

По его словам, эти муралы важны в первую очередь для молодежи, поскольку они смотрят и видят героев, которые сражались за Отечество. Проект также является данью уважения тем, кто защищал и защищает нашу страну от нацизма, добавил Кобыльников.

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения 6 мая в преддверии празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) организовали торжественную акцию в микрорайоне Гвардейский Новосибирска, в ходе которой поздравили ветеранов с праздником.

В рамках мероприятия военнослужащие подготовили концертную программу, в которой прозвучали песни военных лет, а дети военных прочитали стихи, посвященные подвигу солдат и тружеников тыла в годы ВОВ.