Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
Мир
Белоусов назвал военно-технический диалог РФ с Конго локомотивом сотрудничества
Мир
Захарова назвала отказ прибалтийских стран в пролетe спецборта Вучича вопиющим
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о своем желании посетить парад Победы в Москве
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
В АдГ напомнили Мерцу о его обещании закрыть границы для мигрантов
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Пашинян подтвердил план приехать в Москву на 9 Мая
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025
Сюжет:

Серию муралов с портретами героев ВОВ создали в Вологде

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Вологде появилась серия муралов с портретами героев Великой Отечественной войны. Их нарисовал вологодский художник Олег Иванов.

Так, на здании №20 на улице Конева изображен портрет дважды Героя Советского Союза — маршала Ивана Конева. А мурал с изображением дважды Героя Советского Союза — летчика-истребителя Александра Клубова появился на фасаде пятого корпуса 22 дома по улице Залинейной.

«В преддверии 9 Мая мы открыли мурал Степану Александровичу Ловенецкому, Герою Советского Союза. Это не первый мурал, который открывается в преддверии 9 Мая. Мы работаем еще вместе с коллегами над другими муралами, то есть это проект не только сегодняшнего дня. Это проект достаточно длительный», — рассказал министр молодежной политики Вологодской области Виталий Кобыльников.

По его словам, эти муралы важны в первую очередь для молодежи, поскольку они смотрят и видят героев, которые сражались за Отечество. Проект также является данью уважения тем, кто защищал и защищает нашу страну от нацизма, добавил Кобыльников.

По следам героя: путь советского танкиста от Курской дуги до Берлина
Реальная история одного из солдат Победы — в спецпроекте «Известий»

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения 6 мая в преддверии празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) организовали торжественную акцию в микрорайоне Гвардейский Новосибирска, в ходе которой поздравили ветеранов с праздником.

В рамках мероприятия военнослужащие подготовили концертную программу, в которой прозвучали песни военных лет, а дети военных прочитали стихи, посвященные подвигу солдат и тружеников тыла в годы ВОВ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025