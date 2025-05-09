Эксперт рассказал о преимуществах оптимизации работы с помощью нейросетей

Нейросети позволяют автоматически собирать, анализировать и визуализировать данные за несколько секунд, что заметно упрощает рабочие процессы, отметил директор направления Data Fusion Лиги Цифровой Александр Кобозев. Он рассказал «Известиям» 9 мая, какие аспекты жизни могут облегчить такие технологии.

«Это подтверждают результаты исследования, опубликованные в Bloomberg: в среднем работники на 33% процента более продуктивны каждый час, когда они используют ИИ. Задачи, которые предполагают написание, редактирование текста, генерации контента, чаще передают чат-ботам. Нейросети помогают и в бытовых вещах с помощью системы устройств «умного» дома. Например, голосовые помощники находят рецепты, учитывая предпочтения и аллергии, устанавливают таймеры, запускают уборку и заказывают продукты», — отметил он.

Искусственный интеллект становится надежным помощником не только в решении рабочих вопросов, но и для выполнения домашней рутины, добавил эксперт. Например, он анализирует предпочтения и подбирает фильмы, музыку или товары. Вместе с тем умные гаджеты с ИИ становятся персональными тренерами — мотивируют учить языки, а также следить за питанием, сном и физической активностью.

«К тому же, актуальной функцией нейросетей стало планирование расписания на день — теперь человеку не надо тратить время, чтобы уместить все свои задачи на день в календарь, за него это сделает нейросеть. При этом она также может проанализировать их на критичность и расположить в зависимости от приоритета», — обратил внимание Кобозев.

По его мнению, в ближайшем будущем заменить людей полностью нейросети вряд ли смогут, ведь задача ИИ заключается не в том, чтобы конкурировать с человеком, а в том, чтобы облегчить его жизнь. Однако стоит помнить, что чрезмерное использование искусственного интеллекта может привести к тому, что люди перестанут полагаться на себя в принятии решений и выполнении задач.

«Кроме этого, важно помнить о комплексе этических рисков, связанных с ИИ, с которыми необходимо работать», — заключил эксперт.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что большинство опрошенных креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе. При этом 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы и компании MTS AI. Художники, дизайнеры, представители индустрии рекламы и моды чаще всего используют ИИ для генерации идей и новых концепций.