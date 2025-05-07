В Крыму сформируют программу благоустройства дворов

Комплексную программу благоустройства придомовых территорий разработают в Крыму. Документ сформируют к 1 июня, заявил глава республики Сергей Аксенов в своих соцсетях в среду, 7 мая.

Ранее Аксенов провел серию выездных совещаний в муниципалитетах и определил болевые точки. Это отсутствие освещения, грейдирования дорог, тротуаров и озеленения.

«Важный элемент повышения качества жизни крымчан — ремонт дорог и тротуаров. Для эффективности работы будут проводиться сразу в пределах отдельного населенного пункта», — сказал глава Крыма, его цитату приводит ИА SevastopolMedia.

На данный момент приоритетными являются Феодосия, Керчь и Евпатория. Следующие на очереди — Ялта, Алушта, Армянск, Саки, Красноперекопск, Джанкой и другие малые города.

По словам Аксенова, щебень для дорожного ремонта привезут из Запорожской области. Он предположил, что материал можно использовать и для подсыпки при грейдировании, что положительно скажется на долговечности покрытия.

Программа рассчитана рассчитана на три года, под ее задачи будут аккумулироваться необходимые средства.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали готовить к курортному сезону особо охраняемые природные территории. Всего в республике 194 ООПТ общей площадью 96,6 тыс. га.