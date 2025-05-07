Особо охраняемые территории в Крыму готовят к турпотоку

В Крыму начали готовить к курортному сезону особо охраняемые природные территории. Об этом в среду, 7 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в республике 194 ООПТ общей площадью 96,6 тыс. га. По ним проложено 82 экологических экскурсионных маршрута, включая пешеходные, велосипедные, водные, конные и автомобильные. Оборудовано 18 мест отдыха, еще 63 находятся на территории лесов.

К примеру, туристический маршрут проложили на горе Болгатура, пишет ИА SevastopolMedia. Он включает в себя лестницы и деревянные скамейки. Конечная точка — смотровая площадка с видом на Гурзуф, Адалары и Медведь-гору.

Еще один маршрут — «Гора Кошка» протяженностью 0,32 км. Там установлены входная лестница, смотровые площадки, а в труднопроходимых местах — металлические перила и ограждения.

Ранее сообщалось, что в Крыму доступны 187 туристических маршрутов для путешественников на машине. С 2015 по 2024 год на полуострове установили 34 знака туристской навигации, 720 из них размещены в муниципалитетах, а 31 — на федеральной трассе «Таврида».