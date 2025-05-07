Беспилотник в Астане попросил женщину закрыть окно во время парада

В Астане дрон подлетел к 20-му этажу жилого дома и попросил жительницу закрыть окно во время парада. Видео в социальных сетях появилось 7 мая.

На кадрах дрон подлетает к окну многоэтажного дома и проигрывает записанное голосовое сообщение.

«Просим вас закрыть окно и отойти от него в целях вашей безопасности», — говорилось в аудиозаписи.

Правительство Казахстана пока никак не прокомментировало этот инцидент с применением беспилотника.

Парад Победы в Астане прошел впервые за восемь лет ранее в тот же день. Как сообщает газета Время, в нем приняли участие более 4 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Казахстана. Кроме того, в мероприятии было задействовано свыше 200 единиц военного оружия и техники, в том числе 66 самолетов военной авиации и вертолетов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на параде заявил, что недопустимо искажать историческую правду о Великой Отечественной войне. Кроме того, он отметил, что в эту эпоху главная задача для страны — защита национальных интересов.