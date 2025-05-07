Песков назвал формат G20 более привлекательным для России

Формат G20 является для России более привлекательным, чем Группа восьми (G8). Об этом 7 мая сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, РФ давно не заинтересована в возвращении к формату G8, поскольку не считает его актуальным.

«Центр экономического развития уже сместился в другую сторону, другие страны уже являются законодателями экономических процессов. <...> В этой связи формат «Двадцатки» для нас более привлекателен», — подчеркнул Песков.

Министр финансов России Антон Силуанов 28 февраля заявил, что роль G20 должна стать определяющей в разработке новых источников роста, а также в развитии новых возможностей. По его словам, глобальная безопасность «выиграет» от развития альтернативных решений в сфере международных финансов.