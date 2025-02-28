Силуанов оценил важность определяющей роли G20 в разработке новых источников роста

Роль G20 должна стать определяющей в разработке новых источников роста, а также в развитии новых возможностей. Такое заявление 28 февраля сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, глобальная безопасность «выиграет» от развития альтернативных решений в сфере международных финансов.

«Роль «двадцатки» должна быть определяющей в разработке новых источников роста, нивелировании рисков и развитии новых возможностей», — заявил он на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне.

Министр назвал ключевым элементом финансовой архитектуры платежную, инвестиционную и страховую инфраструктуру. Он указал на необходимость обеспечить бесперебойную работу финансовой системы с меньшими издержками, при этом отметив справедливое распределение выгоды от использования инфраструктуры рынка.

По словам Силуанова, на первой встрече глав финансовых ведомств G20 были обсуждены вопросы макроэкономических рисков и возможностей для развития мировой экономики, а также реформирования архитектуры рынка, инвестиций в инфраструктуру и совершенствования налогообложения в мире.

Он подчеркнул, что следующая встреча состоится в апреле текущего года на полях весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 февраля заявил, что Москва больше заинтересована в конструктивной работе в форме G20 нежели в восстановлении G8, за которое 13 февраля выступил президент США Дональд Трамп.