Экс-вратарь «Динамо» Шунин объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший вратарь столичного клуба «Динамо» и сборной России по футболу Антон Шунин 7 мая заявил о завершении своей профессиональной карьеры.

«Сегодня я объявляю о завершении карьеры футболиста. В 7 лет родители привели меня на просмотр в «Динамо». В 37 закончился мой контракт с клубом», — написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

Шунин поделился, что ему поступали предложения выступать в составе других команд, однако он всегда отвергал их и выбирал играть за «Динамо». Свою спортивную карьеру игрок назвал счастливым временем.

Футболист поблагодарил болельщиков бело-голубых и сборной России за поддержку и любовь, а также выразил благодарность партнерам по карьере, персоналу «и всем, кто помогал на этом пути».

Шунин покинул «Динамо» в июле 2024 года и с тех пор находился без клуба. В системе бело-голубых он находился с 1994 года, за главную команду дебютировал в 2007-м. Вместе с «Динамо» вратарь провел 366 матчей, заняв второе место по этому показателю в истории клуба.

В составе «Динамо» Шунин стал трехкратным бронзовым призером чемпионата России в 2008 году, 2022-м и 2024-м, а также дважды доходил до финала Кубка России по футболу в 2012-м и 2022-м.