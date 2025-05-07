Посол РФ во Франции возложил цветы к памятнику русским участникам Сопротивления

Посол России во Франции Алексей Мешков 7 мая возложил венки к памятнику русским участникам французского Сопротивления во время Второй мировой войны на кладбище Пер-Лашез в Париже.

«Сопротивление, многие, из которых отдали свою жизнь за эту победу, тяжелую победу, причем наши соотечественники с самого начала включились в борьбу. Даже само название резистанции было подарено русскими эмигрантами Франции», — рассказал Мешков.

Кроме того, он отметил, что в рядах французского Сопротивления около 30 тыс. русских солдат бились за Победу.

22 апреля Мешков заявил, что Париж вновь не пригласил представителей РФ на официальное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, зато продолжает контактировать с наследниками нацистов. Он также добавил, что диппредставительство РФ планирует организовать традиционное мероприятие у памятника советским участникам движения Сопротивления.