Посол РФ указал на заигрывание Парижа с внуками нацистов на фоне Дня Победы
Париж вновь не пригласил российских представителей на официальное мероприятие, посвященное Дню Победы, зато продолжает взаимодействовать с наследниками нацистов. Об этом 22 апреля заявил российский посол во Франции Алексей Мешков в беседе с «РИА Новости».
«Скажу откровенно — мне, сыну ветерана войны, <...> всегда было неуютно сидеть на одной трибуне с потомками тех, кто убил и замучил в концлагерях миллионы наших соотечественников. Поэтому какого-то сожаления от неучастия в мероприятиях, на которые не зовут представителей страны, победившей в войне, а заигрывают с внуками нацистов, не испытываю», — сказал он.
Посол уточнил, что диппредставительство РФ проведет собственное традиционное мероприятие у памятника советским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже, а также в советском воинском некрополе в городе Нуайе-Сен-Мартен.
«Помимо этого, в этом году мы соберем соотечественников и французских друзей России на концерт «Хора Турецкого», который посетит Париж в рамках тура «Песни Победы», — отметил Мешков.
Ранее, 16 апреля, сообщалось, что Россию и Белоруссию не пригласили на торжественное мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны. Указывалось, что решение было принято с учетом рекомендаций властей ФРГ.
До этого, 9 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министерство иностранных дел Германии прямо рекомендовало федеральным, региональным и местным организациям выдворять официальных лиц РФ с мероприятий, посвященных 80-летию Победы.