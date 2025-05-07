На ЗАЭС отключили линию энергоснабжения «Ферросплавная-1»

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) действием защиты была отключена высоковольтная линия «Ферросплавная-1», которая обеспечивала нужды станции. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1» — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС», — указано в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время нарушение условий безопасности не было зафиксировано. Также сотрудники станции готовы к реагированию. Кроме того, уточняется, что собственные нужды атомной электростанции запитаны от линии 750 кВ «Днепровская».

«Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — подытожили в ЗАЭС.

18 апреля Ростехнадзор совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) провели мониторинг эксплуатационного состояния оборудования турбинного отделения двух энергоблоков ЗАЭС. Уточнялось, что радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений.