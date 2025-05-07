Несмотря на глубокий политический кризис в Париже, связь между народами России и Франции останется прежней, чувство дружбы и взаимной симпатии стран не удастся уничтожить. С таким мнением 7 мая выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе открытия фотовыставки «Страницы военной истории».

«Мы всё же убеждены в том, что, в каком бы глубоком кризисе ни находились отношения с Францией, никому не удастся уничтожить чувство дружбы и взаимной симпатии, которые всегда связывали народы двух стран», — передает его слова ТАСС.

В мае прошлого года директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников отмечал, что отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сравнить даже с периодом холодной войны. Как отметил Студенников, такие российско-французские отношения не являются выбором Москвы, а представляют собой результат проводимой представителями Запада уже в течение многих лет «целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну».

В апреле того же года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова выстраивать отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что в Европе должны быть выстроены система и гарантии евробезопасности, которые помогут однажды построить соседские взаимоотношения с Россией.