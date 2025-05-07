СМИ допустили увеличение потерь HIMARS у ВСУ из-за российских FPV-дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют еще больше реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за работы российских FPV-дронов. Об этом 6 мая сообщает журнал Forbes.

По данным Forbes, несколько дней назад российское подразделение беспилотников с помощью помехозащищенного дрона уничтожило одну из колесных пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Сообщается, что это уже четвертая HIMARS американского производства, выведенная из строя российскими войсками. И хотя запасы HIMARS у украинцев не кончаются — их осталось около трех десятков — темпы потерь могут возрасти, поскольку лучшие российские беспилотники наносят удары всё глубже за линией фронта.

6 мая в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России уничтожили на донецком направлении в зоне специальной операции по защите Донбасса РСЗО HIMARS американского производства.