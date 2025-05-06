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ВС России ликвидировали HIMARS ударным дроном на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили на донецком направлении в зоне специальной операции по защите Донбасса реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом 6 мая сообщило Минобороны РФ.

Для выполнения задачи российские военнослужащие использовали FPV-дроны испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

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Ранее в этот же день ведомство опубликовало кадры ликвидации бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) М88 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Операция по уничтожению техники была выполнена военнослужащими группировки войск «Север» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области.

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