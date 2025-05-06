ВС России ликвидировали HIMARS ударным дроном на донецком направлении
Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили на донецком направлении в зоне специальной операции по защите Донбасса реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом 6 мая сообщило Минобороны РФ.
Для выполнения задачи российские военнослужащие использовали FPV-дроны испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
Ранее в этот же день ведомство опубликовало кадры ликвидации бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) М88 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Операция по уничтожению техники была выполнена военнослужащими группировки войск «Север» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области.