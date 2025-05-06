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Минобороны РФ показало кадры уничтожения бронемашины ВСУ в Сумской области

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Минобороны России опубликовало 6 мая кадры уничтожения бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) М88 Вооруженных сил Украины (ВСУ) военнослужащими группировки войск «Север» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области.

Уточняется, что объект обнаружили в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на БРЭМ противника.

«Обнаруженная цель была успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — указано в сообщении.

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В этот же день экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в интересах группировки войск «Север». Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

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