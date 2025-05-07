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Комментатор отметил талант юных хоккеистов РФ на турнире World Selects Invitational

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В детских хоккейных командах России играет значительное количество молодых талантов. Об этом 7 мая «Известиям» заявил комментатор Александр Кузмак, комментируя турнир World Selects Invitational в Италии.

По его словам, достижения юных российских хоккеистов свидетельствуют о том, что хоккей в стране не только сохраняет свои позиции, но и активно развивает новые кадры.

«Самое главное — это, наверное, то, что наш хоккей, во-первых, показал, что он не просто жив, а что в нем огромное количество молодых талантов. А этот турнир действительно открывает таланты», — сказал он.

Комментатор также акцентировал внимание на важности сохранения этих талантов до взросления. По его словам, статистика показывает, что с увеличением возраста участников количество российских спортсменов на турнирах уменьшается. Это подчеркивает необходимость дальнейшей работы с молодыми хоккеистами, чтобы они могли успешно перейти во взрослый спорт.

Помимо этого Кузмак добавил, что успех российских команд в Италии является подтверждением качественной работы детских хоккейных школ и профессионализма тренеров.

Игрок ХК Golden Ring Арсений Кондратенко поделился своими впечатлениями после турнира, сообщив, что его команда одержала победу над четырьмя клубами в финале World Selects Invitational. Спортсмен отметил, что благодаря этим соревнованиям он получил ценный опыт, завел дружбу с многими ребятами и узнал о стилях игры в хоккей в других странах.

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В nтот же день стало известно, что юные российские хоккеисты заняли все три первых места на турнире World Selects Invitational для детей до 13 лет в Италии. Спортсмены встретились с соперниками из Северной Америки, Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, Латвии, Белоруссии и Казахстана.

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