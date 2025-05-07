Скульптуру Георгия Победоносца открыли в Ачинске
Скульптуру Святого Георгия Победоносца открыли в новом историко-культурном парке в Ачинске (Красноярский край). Об этом сообщил глава города Игорь Титенков.
«Пусть этот парк станет местом, где каждый сможет остановиться, задуматься и вспомнить о тех, кто сражался за нашу Родину», — написал мэр в своих соцсетях.
Скульптурную композицию создали Александр Ткачук и Андрей Кияницын, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Она символизирует силу духа и готовность воинов защищать то, что дорого.
Памятник установили благодаря совместным усилиям ветеранов, участников СВО, почетных граждан, бизнесменов, активистов, СМИ и неравнодушных горожан.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае к 2030 году появится трасса в обход Ачинска. Сейчас по дороге через город движется огромный поток грузового транспорта.