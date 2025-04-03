Дорогу в обход Ачинска построят к 2030 году
В Красноярском крае к 2030 году появится дорога в обход Ачинска. Сейчас по дороге через город движется огромный поток грузового транспорта.
В Федеральном дорожном агентстве сообщили, что к 2030 году планируется строительство более 30 обходов населенных пунктов по всей стране, в том числе в Ачинске. Благодаря альтернативным маршрутам удается вывести транспорт, следующий транзитом, за пределы населенных пунктов.
Это разгружает улично-дорожную сеть, снижает вероятность образования заторов и улучшает экологическую обстановку. Кроме того, уровень качества жизни людей повышается, транспортное сообщение в регионах становится более эффективным, количество ДТП, в том числе с участием пешеходов, снижается, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.
СМИ Ачинска напоминают, что строительство обхода города уже анонсировалось в 2020 году. Планировалось начать работы в 2025 году.
В конце марта сообщалось, что в Красноярском крае в 2025 году планируют сдать в эксплуатацию десять отремонтированных мостов. Общая протяженность ремонтируемых переправ составляет 316 м. Все они входят в региональную дорожную сеть и будут приведены в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».