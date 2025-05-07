В Саранске на день отменили занятия в школах и университетах
В Саранске на день отменены занятия в детских садах, школах и университетах. Об этом 7 мая сообщили в мэрии города.
«Сегодня, 7 мая, занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО (среднего профильного образования. — Ред.) городского округа Саранск, вузах отменяются», — написали в Telegram-канале администрации.
Мэрия попросила граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшей информацией.
Ранее, 10 января, в ряде регионов России школьные занятия отменили из-за морозов. В некоторых поселках Магаданской области температура опустилась до –50 °С. В Саранске из-за сильных морозов частично отменены занятия в школах. Уроки для учеников 1–9-х классов провели дистанционно. Столбики термометров местами опускались до –32 °С.