В ряде регионов РФ отменили школьные занятия

Школьные занятия в Магаданской области отменили из-за морозов. В некоторых поселках температура опустилась до –50 °С.

В Саранске из-за сильных морозов частично отменены занятия в школах. Уроки для учеников 1–9-х классов провели дистанционно. Столбики термометров местами опускались до –32 °С, сообщает телеканал «Известия».

Выходные также продлили в школах Татарстана. Жителей предупредили об аномальных морозах. Синоптики прогнозируют температуру до –42 °С.

В Сыктывкаре столбики термометров опустились до –35 °С. Полностью отменены уроки школьников с 1-го по 11-й класс.

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