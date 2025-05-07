Обстановка в столице Индии Нью-Дели после начала военной операции «Синдур»

Обстановка в столице Индии Нью-Дели после начала военной операции «Синдур»

2025-05-07T03:03:17+03:00

2025-05-07T03:03:23+03:00

2025-05-07T03:03:23+03:00

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