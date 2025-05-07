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Юрист рассказал об ответственности за продажу зараженного сальмонеллой мяса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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За продажу зараженного различными бактериями мяса в магазинах грозит как административная, так и уголовная ответственность. Об этом «Известиям» рассказал судебный юрист Илья Васильчук, комментируя результаты расследования «Известий», согласно которому в мясе, заказанном и доставленном из магазина «Магнолия», были обнаружены кишечная палочка и сальмонелла.

Палочки оближешь: в заготовках шашлыка найдены кишечные бактерии
Кто и как продает некачественную мясную продукцию и чем это грозит потребителю

«В зависимости от последствий ответственность может быть разной. В соответствии со ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, предусмотрена ответственность в виде лишении свободы на срок до двух лет», — сказал Илья Васильчук.

Если же в результате указанных нарушений погибнет человек, ответственность возрастает в виде лишения до пяти лет. А в случае смерти двух и более лиц ответственность возрастает до семи лет.

Расследование «Известий» показало: в заготовке для шашлыка марки «ИндиЛайт», которую реализовывали в магазине «Магнолия», выявили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. «Известия» приобрели несколько образцов в магазинах и сдали на экспертизу в испытательную референс-лабораторию Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции (ФГБУ «НЦБРСП»).

В двух других образцах продукции, которые редакция направила в лабораторию, была обнаружена кишечная палочка. Речь идет об охлажденном цыпленке табака в маринаде бренда «Троекурово», который был приобретен в магазине «Верный», и о полуфабрикате из мяса птицы из магазина «Магнолия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кишечная парочка: в доставленном из «Магнолии» шашлыке нашли сальмонеллу

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