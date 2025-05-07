Эксперт назвал возможные причины заражения сальмонеллой мяса в магазинах «Магнолия»

Причины появление сальмонеллы в мясной продукции, продаваемой в супермаркетах, могут быть разнообразными, но чаще связаны с производственным процессом. Об этом заявил гендиректор консалтинговой компании «Старт Качества» Константин Деревсков, комментируя результаты расследования «Известий», согласно которому в мясе, заказанном и доставленном из магазина «Магнолия», были обнаружены кишечная палочка и сальмонелла.

«Например, сырье может быть заражено на этапе разделки. Это возможно, например, из-за использования грязного ножа или недостаточной санитарной обработки. Существуют определенные нормы содержания сальмонеллы в продукте, и несоответствие этим протоколам свидетельствует о нарушениях, будь то санитарные или технологические условия», — сказал Константин Деревсков.

Развитие сальмонеллы возможно и в магазине, но только при нарушении температурного режима хранения, пояснил эксперт. Если норма хранения предполагает температуру от +2 до +6 градусов, а продукт хранится при температуре выше, например, при +12 градусах, это может стимулировать рост и размножение бактерий.

«Шашлыки, продающиеся в вакуумной упаковке, находятся в бескислородной среде, что минимизирует развитие патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу. Поэтому покупателям важно обращать внимание на целостность упаковки и ее герметичность. Если продукт предлагается в открытых лотках или ведрах, температурные режимы хранения приобретают первостепенное значение, поскольку в обычных условиях сальмонелла развивается быстрее», — добавил он.

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Кишечная парочка: в доставленном из «Магнолии» шашлыке нашли сальмонеллу