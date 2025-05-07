В магазине «Магнолия» продавался зараженный сальмонеллой шашлык

В заготовке для шашлыка марки «ИндиЛайт», которую реализовывали в магазине «Магнолия», выявили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу.

«Известия» приобрели несколько образцов в магазинах и сдали на экспертизу в испытательную референс-лабораторию Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции (ФГБУ «НЦБРСП»). Производителем зараженной продукции, согласно информации на этикетке, является ООО «ПензаМолИнвест», расположенное в селе Овчарное Пензенской области.

В двух других образцах продукции, которые редакция направила в лабораторию, было обнаружена кишечная палочка. Речь идет об охлажденном цыпленке табака в маринаде бренда «Троекурово», который был приобретен в магазине «Верный», и о полуфабрикате из мяса птицы из магазина «Магнолия».

Кроме того, согласно полученным результатам, во всех образцах шашлыка присутствовали микроорганизмы, попавшие туда на производстве. Речь о показателе КМАФАнМ (количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов).

Превышение этих допустимых норм свидетельствует о недостаточной тепловой обработке продукта, нарушении санитарно-гигиенического режима производства, правил транспортировки и хранения, пояснили эксперты.

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Кишечная парочка: в доставленном из «Магнолии» шашлыке нашли сальмонеллу