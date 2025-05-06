В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16

Бельгия отложила передачу Украине истребителей F-16 на неопределенное время в связи с отсрочкой поставок из США самолетов F-35. Об этом 6 мая сообщил глава минобороны Бельгии Тео Франкен.

«Мы поставим Украине 30 истребителей F-16 в ближайшие годы, когда начнем получать F-35 от США», — заявил Франкен в ходе своего выступления в американском аналитическом центре «Атлантический совет».

Кроме того, он добавил, что Бельгия планирует закупку систем противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в целях защиты институтов Европейского союза (ЕС), Североатлантического альянса (НАТО), Euroclear и SWIFT, которые находятся на ее территории.

Франкен 7 марта анонсировал поставку оружия Киеву на €1 млрд. В этот пакет помощи, как сообщалось, входили также и поставки истребителей F-16. Франкен добавил, что €216 млн пойдут на закупку артиллерийских снарядов в рамках чешской артиллерийской инициативы.