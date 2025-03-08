Бельгия анонсировала поставку оружия Украине на €1 млрд

Глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен 7 марта анонсировал поставку оружия Киеву на €1 млрд.

«Бельгия не останется в стороне и предоставит оружие на €1 млрд», — приводит слова министра агентство Tagtik.

Франкен пояснил, что в этот пакет входят €216 млн на закупку артиллерийских снарядов в рамках чешской артиллерийской инициативы, €200 млн на средства противовоздушной обороны (ПВО) в рамках немецкой инициативы, а также поставки бельгийских F-16, которые планировались к передаче в конце 2024 года.

Ранее, 6 марта, в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза по Украине. По его итогам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о согласовании лидерами стран — членов блока плана милитаризации Европы на сумму €800 млрд. Перед саммитом она уточнила, что план предусматривает инвестиции в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины и финансирование поставок оружия Киеву. Она также уточнила, что европейская сторона хочет «мирной силы» в вопросе урегулирования.