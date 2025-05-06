Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок по городу 7 мая

Жителям Москвы рекомендуется 7 мая использовать метро для поездок по городу из-за перекрытий. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила во вторник, 6 мая, со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: завтра с 5:00 будет временно ограничено движение в центре — для поездок по городу используйте метро», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что с 5:30 до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку.

В течение дня также возможны ситуативные ограничения на других станциях метро по требованию полиции, пишет РИАМО.

В связи с подготовкой к параду будет ограничено движение транспорта на более чем 50 улицах в Москве, сообщается на сайте kp.ru.

Так, с 05:30 и до окончания мероприятий ограничат движение по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской, по Волгоградскому проспекту (от Люблинской до Абельмановской улицы), Таганской площади, Садовому кольцу (от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады), в Маяковском тоннеле, по улицам Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Охотному Ряду, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Солянке и Петровке, по набережным Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и другим.

С 10:00 часов до окончания мероприятий ограничения введут на Тверском и Страстном бульварах (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда), в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до Тверской), по улицам Воздвиженка, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большой Полянке, Новому Арбату, Земляному Валу и другим.

На некоторых участках временных ограничений будут запрещена парковка и закрыты подземные пешеходные переходы.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Среди гостей будет 29 лидеров иностранных государств, передает НСН.