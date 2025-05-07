Подъемный план: при капремонте все лифты заменят на отечественные
В ходе капремонта жилых домов в РФ будут устанавливаться лифты только российских и белорусских производителей — с такой инициативой выступил Минстрой и разработал соответствующий проект постановления правительства. Таким образом власти намерены обеспечить заказами отечественные заводы — изготовители лифтов, у которых сейчас простаивает более 50% производственных мощностей. От участия в конкурсах на закупку лифтов, их монтаж и обслуживание также отстранят посредников, которые не имеют отношения к заводам-производителям. Как эти новшества скажутся на стоимости капремонта и содержании лифтов — в материале «Известий».
Меры поддержки производителей лифтов
Минстрой намерен изменить систему закупок лифтов по программам капитального ремонта жилых домов — право участвовать в конкурсах получат только сами заводы-изготовители из России и Белоруссии, их официальные дилеры или 100%-ные дочерние организации. Такое положение содержится в проекте постановления правительства РФ, подготовленном ведомством («Известия» ознакомились с документом). Предполагается, что это исключит из торговых цепочек посредников, снизит цены и позволит загрузить госзаказами отечественные предприятия.
— Ключевая задача — обеспечить загрузку российских заводов — изготовителей лифтового оборудования, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.
По итогам 2024 года выявлена недозагрузка предприятий более чем на 50%, выпущено всего 25,9 тыс. подъемников. При этом мощности российских заводов позволяют производить более 65 тыс. лифтов в год (со скоростью до 2,5 м/с), отметили в ведомстве.
По данным Национального лифтового союза (НЛС), российские производители сейчас занимают порядка 70% рынка, еще 15% приходится на подъемники из Белоруссии, остальные 15% — на компании из Китая и Турции.
По оценкам Минстроя, есть возможность менять ежегодно около 24 тыс. лифтов в многоквартирных домах (МКД) по программам капремонта и 30–35 тыс. подъемников использовать в новом строительстве.
В России функционирует два десятка производителей готовой продукции с высоким мультипликативным эффектом, когда один завод загружает заказами не менее шести смежников. Новая норма должна повысить спрос на продукцию российских и белорусских заводов и обеспечить работой производителей узлов и комплектующих, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Для участия в централизованных госзакупках лифтов для капремонта заводы должны быть включены в соответствующий реестр. В настоящее время в него входят семь производств с общей мощностью более 50,3 тыс. подъемников в год — это «Евролифтмаш», Щербинский и Серпуховской лифтостроительные заводы, «Мослифт», Карачаровский механический завод, МЭЛ и «Метеор Лифт», сообщили в Минпромторге.
Из проекта постановления также следует, что и обслуживание установленных лифтов для многоквартирных домов разрешат только официальным дилерам или 100%-ным дочерним организациям заводов-изготовителей. Это позволит убрать с рынка фирмы-однодневки и ИП, которые демпингуют, собирают деньги, но не обеспечивают квалифицированный ремонт, полагают эксперты. По данным экспертной платформы «Лифтовой Саммит», таких сейчас более 70%.
Помогут ли прямые закупки лифтов их производителям
— Переход на прямые закупки лифтов у заводов-производителей или их официальных дилеров — это результат лоббистских усилий самих заводов, которые считают, что участие в конкурсах, минуя посредников (то есть монтажные организации), позволит им нарастить прибыль и спрогнозировать спрос, — рассказала «Известиям» зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.
Однако она считает это заблуждением. По словам депутата, региональным фондам капремонта нужна услуга по установке лифта под ключ, а не комплект оборудования, который будет валяться и ждать своей участи. Если же заводы начнут сами монтировать лифты, это неизбежно приведет к росту их затрат — ведь в каждом регионе они должны будут содержать монтажные бригады, отметила Светлана Разворотнева.
При прямых закупках заводам придется монтировать лифты самостоятельно, а достаточного числа работников в штате у них нет, согласился и первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. Поэтому возникает риск, что будут срываться сроки установки и оборудование на долгое время окажется в простое, — такие случаи уже были.
Положительный момент в прямых закупках — это то, что появится централизованное планирование поставок, позволяющее предприятиям спрогнозировать спрос и загрузить мощности по максимуму, отметил Захаров.
— Монтажные организации на местах в отличие от производителей знают особенности и нюансы в регионах, имеют персонал, склады и более свободны в сроках. Это позволяет им осуществлять работы качественнее и в срок, — рассказал «Известиям» технический эксперт Национального лифтового союза, представитель технического комитета 209 по стандартизации Алексей Зоточкин.
Монтажные управления предприятий пока такой мобильностью не обладают, из-за чего оборудование может сваливаться перед домом и стоять месяцами. При прямых закупках у изготовителей придется создавать всю систему монтажа и обслуживания оборудования заново, искать дилеров, обучать их, а это будет сложно сделать в современных реалиях, заключил эксперт.
До сих пор заводы не обслуживали свои лифты и не контролировали монтажные и эксплуатационные управления в масштабах всей страны. Сейчас на них хотят возложить эту задачу и ответственность, но нет уверенности, что они справятся с таким объемом работ, рассказал «Известиям» генеральный директор Российского лифтового объединения, секретарь комиссии по лифтам Общественного совета при Минстрое России Петр Харламов.
Требуется время для выстраивания новой системы полного цикла. Поэтому вряд ли жителям домов получится сэкономить на установке и обслуживании лифтов, заключил он.
— Прямые закупки могут повлиять на рост стоимости услуги по установке лифтов, поскольку круг участников торгов сужается, а регионам, вероятно, придется тратить дополнительные деньги на поиск монтажников на местах, — отметила Светлана Разворотнева.
В то же время эксперты сходятся во мнении, что реформировать отрасль необходимо, в том числе систему ремонта и послепродажного обслуживания.
— Осуществлять техобслуживание лифтов сейчас может любое ИП или юрлицо с сомнительной квалификацией, никаких серьезных критериев к ним пока не предъявляется, — сказала «Известиям» гендиректор экспертной платформы по развитию лифтовой отрасли «Лифтовой Саммит» Юлия Бессмертная. — Таким образом, высокотехнологичное оборудование — лифты, эскалаторы, подъемные платформы для маломобильных групп оказываются в руках непрофессионалов.
Нередко допуски к работе для электромехаников покупаются без прохождения обучения. Нет единой базы подготовки кадров, из-за чего техобслуживание остается на крайне низком уровне. Поэтому создание единого реестра специализированных организаций, введение строгих критериев и обязательных программ обучения для их сотрудников поможет повысить качество работ и убрать с рынка недобросовестных исполнителей, заключает эксперт.
По данным НЛС, программа капремонта предполагает замену 110 тыс. лифтов в стране до 2030 года.