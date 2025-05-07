Подъемный план: при капремонте все лифты заменят на отечественные

В ходе капремонта жилых домов в РФ будут устанавливаться лифты только российских и белорусских производителей — с такой инициативой выступил Минстрой и разработал соответствующий проект постановления правительства. Таким образом власти намерены обеспечить заказами отечественные заводы — изготовители лифтов, у которых сейчас простаивает более 50% производственных мощностей. От участия в конкурсах на закупку лифтов, их монтаж и обслуживание также отстранят посредников, которые не имеют отношения к заводам-производителям. Как эти новшества скажутся на стоимости капремонта и содержании лифтов — в материале «Известий».

Меры поддержки производителей лифтов

Минстрой намерен изменить систему закупок лифтов по программам капитального ремонта жилых домов — право участвовать в конкурсах получат только сами заводы-изготовители из России и Белоруссии, их официальные дилеры или 100%-ные дочерние организации. Такое положение содержится в проекте постановления правительства РФ, подготовленном ведомством («Известия» ознакомились с документом). Предполагается, что это исключит из торговых цепочек посредников, снизит цены и позволит загрузить госзаказами отечественные предприятия.

— Ключевая задача — обеспечить загрузку российских заводов — изготовителей лифтового оборудования, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По итогам 2024 года выявлена недозагрузка предприятий более чем на 50%, выпущено всего 25,9 тыс. подъемников. При этом мощности российских заводов позволяют производить более 65 тыс. лифтов в год (со скоростью до 2,5 м/с), отметили в ведомстве.

По данным Национального лифтового союза (НЛС), российские производители сейчас занимают порядка 70% рынка , еще 15% приходится на подъемники из Белоруссии, остальные 15% — на компании из Китая и Турции.

Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalya

По оценкам Минстроя, есть возможность менять ежегодно около 24 тыс. лифтов в многоквартирных домах (МКД) по программам капремонта и 30–35 тыс. подъемников использовать в новом строительстве.

В России функционирует два десятка производителей готовой продукции с высоким мультипликативным эффектом, когда один завод загружает заказами не менее шести смежников. Новая норма должна повысить спрос на продукцию российских и белорусских заводов и обеспечить работой производителей узлов и комплектующих, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Для участия в централизованных госзакупках лифтов для капремонта заводы должны быть включены в соответствующий реестр. В настоящее время в него входят семь производств с общей мощностью более 50,3 тыс. подъемников в год — это «Евролифтмаш», Щербинский и Серпуховской лифтостроительные заводы, «Мослифт», Карачаровский механический завод, МЭЛ и «Метеор Лифт», сообщили в Минпромторге.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Из проекта постановления также следует, что и обслуживание установленных лифтов для многоквартирных домов разрешат только официальным дилерам или 100%-ным дочерним организациям заводов-изготовителей. Это позволит убрать с рынка фирмы-однодневки и ИП, которые демпингуют, собирают деньги, но не обеспечивают квалифицированный ремонт, полагают эксперты. По данным экспертной платформы «Лифтовой Саммит», таких сейчас более 70%.

Помогут ли прямые закупки лифтов их производителям

— Переход на прямые закупки лифтов у заводов-производителей или их официальных дилеров — это результат лоббистских усилий самих заводов, которые считают, что участие в конкурсах, минуя посредников (то есть монтажные организации), позволит им нарастить прибыль и спрогнозировать спрос, — рассказала «Известиям» зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.

Однако она считает это заблуждением. По словам депутата, региональным фондам капремонта нужна услуга по установке лифта под ключ, а не комплект оборудования, который будет валяться и ждать своей участи. Если же заводы начнут сами монтировать лифты, это неизбежно приведет к росту их затрат — ведь в каждом регионе они должны будут содержать монтажные бригады, отметила Светлана Разворотнева.

Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalya

При прямых закупках заводам придется монтировать лифты самостоятельно, а достаточного числа работников в штате у них нет, согласился и первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. Поэтому возникает риск, что будут срываться сроки установки и оборудование на долгое время окажется в простое, — такие случаи уже были.

Положительный момент в прямых закупках — это то, что появится централизованное планирование поставок, позволяющее предприятиям спрогнозировать спрос и загрузить мощности по максимуму, отметил Захаров.

— Монтажные организации на местах в отличие от производителей знают особенности и нюансы в регионах, имеют персонал, склады и более свободны в сроках. Это позволяет им осуществлять работы качественнее и в срок, — рассказал «Известиям» технический эксперт Национального лифтового союза, представитель технического комитета 209 по стандартизации Алексей Зоточкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Монтажные управления предприятий пока такой мобильностью не обладают, из-за чего оборудование может сваливаться перед домом и стоять месяцами. При прямых закупках у изготовителей придется создавать всю систему монтажа и обслуживания оборудования заново, искать дилеров, обучать их, а это будет сложно сделать в современных реалиях, заключил эксперт.

До сих пор заводы не обслуживали свои лифты и не контролировали монтажные и эксплуатационные управления в масштабах всей страны. Сейчас на них хотят возложить эту задачу и ответственность, но нет уверенности, что они справятся с таким объемом работ, рассказал «Известиям» генеральный директор Российского лифтового объединения, секретарь комиссии по лифтам Общественного совета при Минстрое России Петр Харламов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Требуется время для выстраивания новой системы полного цикла. Поэтому вряд ли жителям домов получится сэкономить на установке и обслуживании лифтов, заключил он.

— Прямые закупки могут повлиять на рост стоимости услуги по установке лифтов, поскольку круг участников торгов сужается, а регионам, вероятно, придется тратить дополнительные деньги на поиск монтажников на местах, — отметила Светлана Разворотнева.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что реформировать отрасль необходимо, в том числе систему ремонта и послепродажного обслуживания.

Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

— Осуществлять техобслуживание лифтов сейчас может любое ИП или юрлицо с сомнительной квалификацией, никаких серьезных критериев к ним пока не предъявляется, — сказала «Известиям» гендиректор экспертной платформы по развитию лифтовой отрасли «Лифтовой Саммит» Юлия Бессмертная. — Таким образом, высокотехнологичное оборудование — лифты, эскалаторы, подъемные платформы для маломобильных групп оказываются в руках непрофессионалов.

Нередко допуски к работе для электромехаников покупаются без прохождения обучения. Нет единой базы подготовки кадров, из-за чего техобслуживание остается на крайне низком уровне. Поэтому с оздание единого реестра специализированных организаций, введение строгих критериев и обязательных программ обучения для их сотрудников поможет повысить качество работ и убрать с рынка недобросовестных исполнителей, заключает эксперт.

По данным НЛС, программа капремонта предполагает замену 110 тыс. лифтов в стране до 2030 года.