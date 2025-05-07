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Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По итогам апреля 2025 года средняя цена нового автомобиля отечественной марки составила 1,58 млн рублей, а китайской — 3,7 млн рублей. Год к году рост средней стоимости составил 15% для российских марок и 7% для китайских. При этом по сравнению с мартом текущего года это показатель снизился на 1% для машин из РФ и КНР. Об этом «Известиям» 7 мая рассказали эксперты «Авто.ру Оценка», изучившие объявления на платформе.

Средняя цена автомобиля, не представленного официально на российском рынке, в апреле увеличилась на 41 тыс. рублей и составила 9,16 млн рублей — на 11% больше, чем год назад.

В апреле столичный регион возглавил список территорий, где средняя стоимость нового автомобиля возросла месяц к месяцу, достигнув 5,3 млн рублей (+2,6% относительно марта). Следом идут Ярославская и Брянская области, где рост составил 1,5% — до 2,1 млн и 2,63 млн рублей соответственно.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя стоимость по итогам апреля уменьшилась на 4%, до 3,23 млн рублей. Самое значительное снижение было зафиксировано в Ростовской области — минус 12,7% по сравнению с мартом (до 2,26 млн рублей). Следом идут Республика Адыгея (–12%; 2,13 млн рублей) и Челябинская область (–10%; 2,65 млн рублей).

Пятерку самых подешевевших за месяц моделей среди официально представленных в России сформировали Livan X6 Pro (–5,4%; 2,58 млн рублей) и X3 Pro (–4%; 1,82 млн рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max (–2,4%; 2,96 млн рублей), Chery Tiggo 4 (–2%; 2,41 млн рублей) и Exeed VX (–2%; 6,17 млн рублей). Наиболее подорожавшими стали JAC JS6 (3,4%, 2,79 млн рублей), Hongqi H5 (3%; 4,76 млн рублей), а также Tank 700 (3%; 10,77 млн рублей).

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Ранее в этот день стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В апреле 2025 года лидером российского авторынка стала Lada Granta. В середине весны в РФ было продано почти 13 тыс. автомобилей семейства Granta (включая произведенные на его базе), что на 33,2% меньше, чем год назад.

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