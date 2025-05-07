Эксперт дал советы по организации безопасного путешествия

Позаботиться о том, чтобы долгожданная поездка прошла без происшествий и неприятных ситуаций, стоит заранее. Директор по информационной безопасности в сервисе путешествий «Туту» Валентин Лякутин рассказал «Известиям» 7 мая, на что стоит обратить пристальное внимание на этапе планирования путешествия.

По его словам, на этапе бронирования билетов, туров и отелей стоит тщательно изучать отзывы на жилье, арендаторов и продавцов и пользоваться только известными, проверенными агрегаторами. Устанавливать приложения следует от проверенных компаний, скачивая их исключительно из официальных магазинов.

«Сейчас очень распространены мошеннические схемы с поддельными объектами бронирования. Злоумышленники берут с вас предоплату за выбранный номер в отеле, а по приезде оказывается, что жилья там и вовсе никакого нет», — предостерег Лякутин.

Оформление визы также иногда не обходится без неприятностей. Мошенники научились создавать поддельные сайты для сбора денег и персональных данных пользователей. Эксперт рекомендовал внимательно проверять репутацию агентств и посредников, которые занимаются оформлением виз, а также читать отзывы о них.

При этом перед самой поездкой также важно совершить несколько простых действий со своими гаджетами, которые помогут обезопасить себя и путешествие.

«Рекомендую настроить на своем смартфоне сложный пароль и по возможности скан биометрии при разблокировке экрана. В случае, если телефон потеряется или его украдут, им будет сложно воспользоваться», — сказал Лякутин.

Перед поездкой стоит сделать резервные копии данных. Такая предосторожность защитит от потери ценной информации — например, любимых семейных снимков. Кроме того, лучше обновить операционную систему и все приложения в смартфоне, чтобы минимизировать риски, связанные с безопасностью, а также случайно не потратить интернет-трафик в поездке, подчеркнул эксперт.

«Не забудьте настроить на смартфоне функцию «найти устройство». Если потеряете телефон, это поможет быстрее его найти, а также даст возможность при необходимости удаленно стереть важную информацию на устройстве», — посоветовал он.

По его словам, стоит сохранять бдительность, ведь иногда мошенники при краже телефонов отправляют законным владельцам фейковые ссылки, чтобы выманить данные от iCloud, аккаунтов Google или Yandex, а также других сервисов.

«Если поддаться на их удочку, они смогут разблокировать телефон и получат доступ ко всем данным и приложениям», — предостерег Лякутин.

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