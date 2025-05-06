Страны Балтии начали готовить меморандум об эвакуации населения вместе с Польшей

Латвия, Литва и Эстония приступили к подготовке совместного с Польшей меморандума о координации действий при эвакуации населения. Об этом 6 мая сообщил портал Delfi со ссылкой на литовское МВД.

«Основная цель меморандума — укрепление регионального сотрудничества при эвакуации населения внутри страны и при проведении трансграничных эвакуаций», — приводится в публикации заявление ведомства.

Уточняется, что государства, подписавшие меморандум, будут координировать свои действия и прорабатывать совместное использование транспортной и иной инфраструктуры.

Кроме того, страны определят возможные направления эвакуации и пункты пересечения границы, добавляет «Газета.Ru».

Днем ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что в Великобритании по решению премьер-министра Кира Стармера обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией.