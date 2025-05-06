Путин призвал к балансу между конкуренцией и защитой бизнеса из РФ

Интересы российских производителей при возвращении западных компаний должны быть защищены, при этом важно обеспечить баланс между свободой конкуренции и защитой бизнеса из РФ. Об этом Владимир Путин заявил 6 мая на встрече с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Глава государства также отметил успехи сектора электронной торговли, который стремительно развивается в стране.

Что обсуждали на встрече

Глава бизнес-объединения представил президенту доклад о состоянии рынка: главным образом он указал на необходимость защитить интересы российских производителей в случае возобновления деятельности иностранцев, ранее покинувших наши площадки. После начала СВО в феврале 2022 года ряд крупных западных компаний объявил об уходе из России. «С одной стороны, конкуренция всегда хорошо, она делает нас производительнее, сильнее и так далее. С другой стороны, мы считаем справедливым, чтобы именно национальные интересы российской экономики были приоритетом, абсолютным приоритетом при принятии любых управленческих решений в этой части», — заметил Алексей Репик.

Необходимо обеспечить баланс между свободой конкуренции и защитой российских производителей при возвращении западных компаний, подчеркнул президент. По его словам, анализ возможных форматов возвращения ушедших с рынка РФ организаций из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов становится «всё более и более актуальным».

«Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — отметил Владимир Путин.

Глава бизнес-объединения заметил, что онлайн-торговля в стране — мощная и конкурентоспособная отрасль. Российские компании становятся лидерами в странах бывшего Советского Союза и заходят на рынки дружественных государств. «Развивается семимильными шагами», — заключил глава государства. При этом важно сохранить баланс между офлайн- и электронной торговлей.