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В альянсе турагентств рассказали о компенсациях туристам из-за боязни акул

Мкртчян: туристам не будут компенсировать деньги из-за страха перед акулами
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Фото: Global Look Press/Lv Yingxu
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Страховые компании готовы всегда оказать помощь туристам при несчастных случаях. Однако ни одна турфирма не будет компенсировать стоимость путевки потому, что люди испытали страх заходить в море из-за акул. Об этом 6 мая «Известиям» заявил вице-президент альянса турагентств России Александр Мкртчян.

Ранее, 5 мая, турецкие СМИ сообщили, что отдыхающие на пляже в Анталье увидели недалеко от побережья двухметровую акулу, которая перепугала отдыхающих. Это не единичный случай для региона.

«Нет ни одного случая нападения акул на туристов в Турции за последние 30 лет, что россияне туда летают. <…> Если не дай бог что случится, любая страховая компания всегда окажет помощь и содействие», — заверил Мкртчян.

При этом собеседник отметил, что возврата денег или компенсации, если отдых был испорчен не по зависящим от туроператора причинам, в том числе из-за страха акул, не будет.

«Бывает так, что продали путевку на пляж, а пошел дождь, или продали путевку на лыжный курорт, а снега нет. <…> Возврата денег из-за того, что в море нельзя купаться, ни один отель в мире делать не будет», — сказал Мкртчян.

По словам туроператора, купание в море не входит в стоимость турпутевки. Также в него не входят форс-мажорные ситуации, которые это купание портят или отменяют, будь то акулы или, что куда более часто встречается, ядовитые медузы.

«Турфирма, продавая путевку, продает перелет или проезд, проживание, питание, экскурсии. Но никто никогда не напишет в путевке — купание в море, оно не продается. <…> Никто никогда деньги не возвращает», — подытожил эксперт.

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Зоолог Андрей Подлужнов 6 мая рассказал, что при встрече с акулой в море нужно вести себя по возможности спокойно и не делать лишних движений. По его словам, человек непривлекателен для этого хищника с точки зрения пищи. В основном акулы охотятся на крупных рыб или тюленей и редко нападают на людей — это единичные случаи.

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