Достояния республики: где смотреть на Древнюю Русь

Псков, как известно, место, с которого на Западе начинается Россия. А еще — уютный и гостеприимный туристический город, изобилующий древностями. Если все близлежащие к Москве достопримечательности уже осмотрены, добраться туда можно на поезде и на самолете, а можно рискнуть и проехать на машине, посмотрев за несколько дней не только Псков и окрестности, но и новгородскую Русь. Если ехать за настоящим русским средневековьем, то именно сюда . «Известия» попробовали этот маршрут и узнали, как спланировать путешествие через Псков и Новгород на длинные выходные и что можно увидеть по дороге.

День 1

Псков: кремль, Каверин и древние монастыри

Псков — город-республика, город-пограничник и город торговый. Сюда стоит ехать за простором реки Великой, на набережной которой установлена знаменитая надпись «Россия начинается здесь», каменными купеческими палатами и приземистыми средневековыми церквями с толстыми белеными стенами.

Составить представление о средневековой жизни города-торговца и быте горожан можно в не так давно отреставрированных «Поганкиных палатах»: здании-крепости, в XVII веке построенном для влиятельного псковитянина Сергея Поганкина. Здесь и жили, и производили товары, и хранили золото. Теперь обширные помещения вмещают временные выставки, впечатляющую экспозицию икон Северо-Запада России, а также предметы купеческого быта и интерьеры собственно палат XVII века.

Фото: Евгения Приемская

Здесь же расскажут о самой большой псковской загадке — крупнейшем в истории региона кладе, захороненном в годы Гражданской войны и обнаруженном в 2016 году во время раскопок поблизости, в Музейном переулке.

На территории Псковского кремля стоит подняться на башни древней крепости и прогуляться по ее стенам, увидеть остатки Довмонтова городища и заглянуть в Приказные палаты — единственное сохранившееся административное здание XVII века в городе, с затейливыми изразцовыми печами.

Фото: Евгения Приемская

Еще одна важная особенность Пскова — уникальные древние фрески. Найти их можно, например, в Преображенском соборе Мирожского монастыря (в черте города) и в Успенской церкви в Мелетово (на подъезде к Пскову). Псков вообще славится своими церквями — известно, что асимметрия колокольни храма Богоявления с Запсковья настолько впечатлила французского архитектора Ле Корбюзье во время его визита в город в 1921 году, что тот впоследствии использовал эти мотивы в своем творчестве — например, при проектировании капеллы Нотр-Дам-дю-О на границе Швейцарии и Франции. Всего в городе находится сразу 10 памятников ЮНЕСКО, так что туристам всегда есть чем заняться и на что посмотреть.

Фото: Евгения Приемская

Тем, кто устал от древностей и купеческого быта, самое время вспомнить, что Псков — родина Вениамина Каверина , автора приключенческого романа «Два капитана». Пожать руку шагающему вперед бронзовому Сане Григорьеву можно в центре города, на Октябрьском проспекте. Там же находится маленький тематический музей.

Где поесть: в Пскове много заведений на любой вкус — от гастробаров до туристических столовых и заведений в стилистике средневековых трактиров. Попробовать местные специалитеты (например, мясо в пиве, вяленого снетка и псковского сома) можно в едальне «Башня», расположенной, как можно догадаться, в одной из башен крепости.

День 2

Печоры и Изборск: как доехать и что посмотреть

Меньше чем в часе (31 км) езды от Пскова находится древняя крепость Изборск — хорошо сохранившийся памятник зодчества XIV-XVII веков. Как и в кремле, здесь можно не только погулять по территории, но и подняться на стены и даже заглянуть в башню. К крепости прилегает благоустроенная улица с отреставрированными старинными домами. В одном из них можно посмотреть на кабинет местного купца и выставку народных игрушек из самых разных регионов России. А от самой крепости ведет пеший маршрут до Городищенского озера со знаменитыми Словенскими ключами, живописным каскадом водопадов.

Фото: Евгения Приемская

От Изборска можно доехать до Печор — поселка городского типа у самой границы с Эстонией, где находится знаменитый Псково-Печерский монастырь , известный тем, что не закрывался ни разу с момента своего основания в XV столетии. В пещеры, расположенные на территории монастыря, можно попасть только по предварительному согласованию. А вот просто погулять, зайти в соборы и набрать воды в святом источнике смогут все.

Еще одна достопримечательность Печор — примыкающая к монастырю туристическая улица, с фасадами домов, выполненными в стиле фахверк. Здесь можно найти сувениры, пофотографироваться или перекусить: на выбор недорогие столовые и монастырское кафе, которое на поверку оказывается комфортным заведением в ретростиле с недешевыми ценами, но вкусными и сытными блюдами русской кухни.

Фото: Евгения Приемская

Если же по дороге в Печоры поехать не по платной дороге, путь займет около часа, зато появится возможность проехать через хутор малого народа сето (в России их живет около 200 человек, и все здесь — на границе с Эстонией. — Ред.) в деревне Сигово. Тут же расположен и Музей-усадьба народа сето. Об экскурсии лучше договориться заранее, чтобы не совпасть с туристической группой. Если повезет, можно даже заранее заказать традиционный обед в окружении старого яблоневого сада.

Где есть: в буфете при Печорском монастыре, местной столовой, монастырском кафе (для тех, кто любит подороже и с комфортом) или устроить пикник в полях, купив домашний квас, хлеб и местные колбасы в Изборске.

Остров, Дно и Порхов: чем интересны

Менее очевидная, но не менее интересная достопримечательность Псковской области — город Остров, расположенный в 55 км от Пскова и примерно в 80 км от Печор.

Один из важнейших оплотов Древней Руси на западном направлении в XIV-XV веках , со временем он потерял свою актуальность и сегодня представляет собой довольно большой, но исключительно миролюбивый населенный пункт, растянувшийся вдоль реки Великая. На улицах тут и там можно встретить приземистые каменные здания — наследие купеческого прошлого города. Но главная его достопримечательность находится на реке. Приехать сюда стоит для того, чтобы прогуляться с северного на южный берег по живописным висячим цепным мостам, открытым еще в 1853 годах при непосредственном участии Николая I. Это единственные цепные мосты XIX века, сохранившиеся до наших дней.

Фото: Евгения Приемская

Если из Острова выезжать в сторону Великого Новгорода (дорога займет чуть больше трех часов) и не побояться плохих дорог, можно проложить маршрут через город Порхов и станцию Дно, прославившуюся в 1917 году отречением Николая II . Стоит учитывать, что маршрут пройдет частично по гравийке, частично — по старым асфальтовым дорогам, на которых можно добром вспомнить ту самую гравийку. Но обычный кроссовер в сухую погоду проедет там без труда. Маршрут практически безлюдный — сопровождать вас на пути будут только редкие деревенские дома и гнезда аистов на столбах. Зато насладиться русскими просторами можно сполна. В полях вас встретит одиноко стоящая беленая печь — печальный памятник деревне Красуха, сожженной дотла в 1943 году вместе с ее жителями.

В Порхове неожиданно открывается вид на крепость XIV века, своими масштабами не уступающую Изборской. Уже несколько лет она находится на реконструкции, и когда откроется для посещения внутри, пока неясно, а вот осмотреть ее снаружи в одиночестве и без участия других туристов можно уже сегодня.

Фото: Евгения Приемская

О прошлом станции Дно в городе сегодня напоминает Церковь царственных страстотерпцев, а также изящное здание вокзала царских времен. На нем установлена памятная табличка. Однако добраться до вокзала можно, лишь преодолев высокий железнодорожный переход.

День 3

Пушкинские горы и Великие Луки: что посмотреть

Альтернативный маршрут для возвращения пролегает не по платной Ленинградке, а через Новорижское шоссе. В этом случае по пути окажутся Пушкинские горы — большой комплекс, на который в идеале, конечно, стоит заложить целый день. Здесь можно найти сразу три музея-заповедника — Михайловское, Петровское и Тригорское, а также Святогорский монастырь с могилой Пушкина. Из самых известных достопримечательностей — дом, в котором отбывал ссылку поэт, парк усадьбы Михайловское и Дом-музей Сергея Довлатова, когда-то работавшего здесь экскурсоводом. В условиях дефицита времени выбрать можно то, что больше по душе.

Фото: Евгения Приемская

Для тех, кто захочет отдохнуть перед рывком в Москву, впереди будут Великие Луки и уютный провинциальный Торопец, а дальше по дороге — величественный Ржевский монумент.

Где есть: десерты в Пушкинских горах в изящной кофейне «Вульф» или русскую кухню в окрестных кафе.

Великий Новгород: маршрут на полдня

Если же ехать обратно по «платке» М12, то Великий Новгород удобно расположен через две трети пути от Пскова до Москвы, поэтому остановиться там на ночевку можно на пути туда или обратно. В городе нет платных парковок, так что проблем с тем, где оставить машину, не возникнет.

Фото: Евгения Приемская

Хотя достопримечательности Великого Новгорода можно перечислять долго, даже половины дня, проведенных в городе по пути в Москву или из Москвы, хватит для того, чтобы посмотреть самое важное и интересное. Мало просто посетить кремль и древнейший Софийский собор. Средневековый храм со своей историей попадается здесь практически за каждым поворотом. Определенно стоит зайти в Спаса Преображения на Ильине улице и увидеть чудом сохранившиеся фрески XIV века, написанные Феофаном Греком. Для удобного осмотра есть специальная подсветка и лестница на хоры. Известный константинопольский живописец приехал в Новгород в том числе и за свободой самовыражения, и его фрески отличаются раскованной манерой, смелыми линиями и вниманием к деталей. «Писал метлой», — говорили современники. Феофан Грек потом перебрался в Москву, но успел оказать сильное влияние на новгородскую школу живописи, что заметно по фрескам расположенной неподалеку церкви Феодора Стратилата на Ручью. Соперничество новгородских церквей продолжается и сегодня — у Феодора Стратилата смотрители вам обязательно расскажут, что их фрески написаны раньше. А еще в этой церкви сохранились забавные граффити на стенах.

Фото: Евгения Приемская

Где есть: Великий Новгород — город туристический, так что проблем ни с кофейнями, ни со столовыми, кафе и ресторанами тут нет. За русской кухней многие идут в «Дом Берга», в современной интерпретации ее подают в заведении с необычным названием «Наffига козе баян» (кухня и интерьер здесь куда более выдержанные, чем название), местные напитки можно пробовать в заведениях локальной группы Zavod, а привычную итальянскую кухню — в Bistro Palazzo. Главное — ищите то, что находится поближе к вам, и, если планируете въезжать в город вечером, помните, что после 22 часов выбор сильно сокращается.

Что учитывать при путешествии по М12 «Нева»

Из Москвы самый быстрый путь до Пскова на машине — по платной трассе «Нева» М12. Самые выносливые могут преодолеть его практически без остановок за 9–10 часов, но если ехать с остановками, получится посмотреть больше интересных точек. Тарифы варьируются в зависимости от машины и дня недели, но в выходные и праздники выйдет это удовольствие вряд ли дешевле 4 тысяч.

Фото: Евгения Приемская

Сэкономить можно, чередуя платные и бесплатные участки. Например, можно проехать по бесплатной трассе участок от самого Новгорода до Вышнего Волочка. Тогда на вашем пути окажется древний Валдай и живописное Вышневолоцкое водохранилище, а о достопримечательностях самого Волочка «Известия» уже писали. Из минусов — постоянно попадающиеся на пути населенные пункты со скоростными ограничениями и фуры, стремящиеся вас обогнать и окатить облаком мелких камешков. Этот вариант будет дольше, зато оставшийся платный участок в праздничный день обойдется примерно в 2,5 тыс. рублей.