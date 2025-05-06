СМИ сообщили о возможном предложении ЕК нового пакета санкций против РФ
Еврокомиссия (ЕК) во вторник, 6 мая, может представить 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов.
«Можно ожидать включение список людей и компаний, а также больше танкеров теневого флота <…>», — говорится 6 мая в публикации.
В газете уточнили, что в 17-й пакет санкций не будут включены новые товары из-за возможных разногласий между европейскими странами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 февраля отметил, что страны Европы готовят новые санкции на фоне тяжелого положения собственной экономики. Он обратил особое внимание на резкий рост цен на российский газ в Европе.
24 февраля главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России. В санкционный список внесены 48 физических лиц и 35 организаций. Кроме того, министры иностранных дел ЕС решили запретить 13 банкам доступ к системе SWIFT. Также ввели ограничения на импорт хрома, некоторых химических веществ и на обслуживание нефтяных и газовых перерабатывающих заводов.