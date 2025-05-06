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Сумма штрафов «Википедии» в РФ превысила 41 млн рублей

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Фото: TASS/EPA/SASCHA STEINBACH
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Онлайн-энциклопедия Wikipedia продолжает игнорировать законные требования РКН удалить противоправный контент. У площадки растут штрафы за распространение фейков — их сумма за 2024-й и I квартал 2025 года уже составила 12,5 млн рублей, а общий показатель превысил 41 млн.

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Как сообщили в Роскомнадзоре, после начала специальной военной операции администрация «Википедии» в лице компании Wikimedia Foundation, Inc. занимает антироссийскую позицию, игнорирует законные требования РКН удалить противоправный контент.

«На сегодняшний день неудаленными остаются 229 противоправных материалов. Из них 133 содержат фейки о ходе специальной военной операции. Кроме этого, в доступе остаются материалы экстремистской и террористической направленности; информация о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (руфинг, зацепинг); материалы об изготовлении взрывчатых веществ; суицидальный, пронаркотический и иной запрещенный контент», — рассказали «Известиям» в пресс-службе РКН.

Параллельно с этим Wikipedia угодила в крупный скандал в США: на нее ополчился Эдвард Мартин, федеральный прокурор округа Колумбия, назначенный Дональдом Трампом. Он обвинил ресурс в искажении информации, манипулировании фактами и переписывании исторических событий и данных о бывших и действующих политиках. Теперь «Википедию» могут лишить статуса некоммерческой организации, который освобождает ее от налоговых льгот, в срок до середины мая она должна ответить на 10 вопросов прокурора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подтянули Wiki: сумма штрафов «Википедии» в РФ превысила 41 млн рублей

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